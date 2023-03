Lanteri (4-4-2) : Canalis, Brizzi, Simula, Delogu, Cresci, Depalmas, M. Asara, Pisano, Usai, Caggiari, Palmas. In panchina Satta, Ruiu, Tolu, Rodelli, Sotgiu, Fauli, Deiola, Casu, Sancis. Allenatore Rusani.

Oschirese (4-3-3) : D. Asara, D. Budroni, Santone, Spanu, Ant. Sanna, Mascia, F. Budroni, Secchi, Masia, Kozeli, F. Murgia. In panchina Zaddita, Unali, R. Asara, Langiu, Cavallaro, Pinna, Al. Asara, Lai, Bahia. Allenatore Sanna.

Oschirese 0

Lanteri 1

Arbitro : Virdis di Olbia.

Rete : 10’ st M. Asara.

Oschiri. Colpo della Lanteri che viola il campo dell’Oschirese col risultato di 1-0. Al 15’ spunto di Budroni per l’accorrente Murgia, per un soffio manca l’appuntamento con la palla. Al 21’ risponde la Lanteri con un filtrante per Usai, il successivo tiro finisce di poco a lato. Al 24’ è la volta di Secchi, che lascia partire un tiro insidioso, para Canalis. Al 31’ altro bel tiro, questa volta di Murgia, para ancora il portiere ospite. Nel finale di tempo, Fabio Budroni di testa impegna severamente Canalis. Dopo 10’ dall’inizio della ripresa, il gol che decide le sorti della gara: calcio di punizione dal limite battuto da M. Asara e palla che finisce nel sacco.

