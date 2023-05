«L’anteprima dell’estate è gia finita» 

E allora, che cosa dobbiamo aspettarci in questa settimana caratterizzata anche dal “ponte” del 2 giugno? «Instabilità su tutta l’Italia», è la sentenza del meteorologo cagliaritano, «e anche sulla Sardegna, dove però non mancheranno le ampie schiarite». Per contro, aggiunge Alessandro Gallo, «nelle ore pomeridiane si formeranno grosse nuvole biancastre che pian piano aumenteranno di volume. Saranno nubi convettive, che sopratutto nel centro Sardegna e sui rilievi potrebbero innescare rovesci o temporali localmente forti, in qualche caso grandinate». È proprio questa, assicura, la situazione nella quale Giove intende accogliere anche il ponte del 2 giugno, con una «ventilazione a regime di brezza, con rinforzi sulle coste nelle ore pomeridiane».

Sarà decisamente capricciosa l’estate meteorologica (che inizia il primo giugno, non il 21 come quella astronomica) di quest’anno. Si è affacciata in questi ultimi giorni, ci ha sorriso e scaldati senza darci il tempo per rendercene conto, e già se ne va. Chiariamo: nessuno si attenda un ritorno all’inverno, perché così non sarà. È solo che quest’anno l’estate meteorologica, evidentemente, ha qualche timidezza di troppo e allora ci lascia momentaneamente. «Avete presente il maggio dell’anno scorso», chiede il meteorologo cagliaritano Alessandro Gallo, «quando a maggio l’estate era salita in cattedra portando temperature da record? Ecco, quest’anno ce la possiamo scordare». In sintesi: quando usciamo da casa, portiamo con noi l’ombrello.

«La bella stagione? Dopo»

Gallo lo chiarisce: attenzione, non sta affatto tornando l’inverno, ma l’instabilità con piogge sì: eccome. «Però le temperature massime oscilleranno tra i 22 e i 27 gradi», dunque è meglio lasciare le giacche pesanti negli armadi: quelle, torneranno di moda solo nell’autunno inoltrato. Il guru della meteorologia ha guardato carte e modelli, poi ha fatto la diagnosi al cielo: «C’è una fase di instabilità del tempo determinata da più minimi depressionari isolati e latenti sul bacino del Mediterraneo. Ecco», aggiunge Gallo, «quei minimi sono però chiusi da una parte dall’anticiclone delle Azzorre, dunque a ovest, e da quella opposta dall’anticiclone russo». È ciò che i meteorologi chiamano “fase di blocco”, nel quale l’unico corridoio aperto porta al nord Europa, e da lì arriva aria fresca. È così che, nei giorni scorsi, si è formata la grandinata sul centro Sardegna: «L’instabilità innesca forti temporali».

Settimana “bagnata”

Che estate sarà

Di solito, dopo inverni siccitosi seguono estati roventi. Sarà così anche quest’anno? Il meteorologo conferma il dato, puramente statistico, ma ricorda che «l’atmosfera è un sistema caotico, che rende incerte le previsioni oltre i cinque o sei giorni». Premesso questo, «i modelli fisici e matematici in un sistema climatico sofferente», aggiunge Gallo, «ci fanno propendere per un’estate calda, con temperature alte causate dall’oscillazione subtropicale africana, però è probabile che sarà meno siccitosa dell’estate 2022. C’è una probabilità media di precipitazioni», conclude, «e auguriamoci che non saranno nubifragi».

