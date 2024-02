L’Anpi rinfresca la memoria 

Bandiere della pace e scritte «basta morti sul lavoro» campeggiavano sul banchetto dell'Anpi sezione Tortolì allestito ieri nel viale Monsignor Virgilio, per il tesseramento 2024. Iscrizioni e rinnovi sono iniziati e proseguiranno in una serie di appuntamenti. La sezione ogliastrina dell'associazione nazionale partigiani, con sede alla Cgil, mira ad arrivare a cento tessere. Nel 2023 erano 62. «Soprattuttoi in questo periodo - dice Luigi Vacca, presidente dell'Anpi Tortolì -, serve rinfrescare la memoria, perché in tanti tendono a dimenticare il valore fondante della nostra Nazione nata dalla Resistenza. Grazie alle lotte antifasciste oggi ci troviamo in una democrazia, dove tutti hanno la possibilità di raccontare la loro storia». Iniziative e progetti in vista «Abbiamo svolto una ricerca presso l'archivio di Stato di Nuoro per ricercare tutti gli antifascisti ogliastrini. Stiamo raccontando in un libro le loro memorie. A breve sarà pubblicato».

