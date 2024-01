«L’anonimo delle aiuole? Sono io» 

Da giorni il paese si interrogava sul nome della persona che con delle piccole aiuole ha trasformato il sentiero che dall’ex carcere di Guspini conduce ai piedi della collina. Il quesito è circolato su Facebook e le foto mostrano cornici di pietre intorno ad asfodeli, mirto, caprifogli e piantine grasse. La “caccia” iniziata nel gruppo “Sei di Guspini se” può dirsi conclusa: si tratta di Vanna Porcu, guspinese 58enne che durante le passeggiate con i suoi tre cani si dedica a impreziosire il sentiero. «Mi diverto ad abbellire un po’ la collina dove troppo spesso le persone abbandonano i rifiuti – racconta al telefono – ma devo tutto ai miei tre cani, Peggy, Lilly e Peppino, che mi accompagnano nelle passeggiate sia al mattino sia durante le pause pranzo».

L’idea

Tutto è iniziato diversi mesi fa e non certo per caso. «Un giorno, dopo aver raccolto un sacco di spazzatura, mi sono detta: perché non provare a fare qualcosa di carino? E ora mi fa piacere che le altre persone abbiano apprezzato. Per me è stato divertente e continuerò, se non arreco problemi». Lo scopo è contrastare il problema dei rifiuti abbandonati nelle campagne del paese. Un’impresa per nulla facile. «I vicini talvolta posizionano pietre per bloccare il passaggio, ma senza successo, poiché qualcuno sistematicamente continua a sporcare», continua Porcu.

Le reazioni

La prima a lanciare l’interrogativo sui social e condividere le immagini delle aiuole su Facebook è stata Viviana Concas. «È stata una bella sorpresa, le aiuole sono molto più numerose rispetto a quelle che ho postato sul profilo del gruppo». Tra i tanti commenti positivi di cittadini che apprezzano la bella iniziativa, ce n’è uno che invita la 58enne a non chiudere le piante all’interno delle piccole aiuole. A questo Vanna Porcu risponde: «Non sto facendo del male a nessuno, tanto meno alle piante. In realtà, non le sto facendo morire, e non mi permetterei mai di compiere un gesto simile». Gli apprezzamenti arrivano anche dal gruppo scout che ha sede nel vicino ex carcere: «Non sapevamo chi fosse stato ad aver realizzato queste piccole aiuole, tutto quel che sapevamo è che non era opera nostra. Di certo però si tratta di una bella iniziativa, davvero molto carina», conclude Nicola Garau dal gruppo scout Agesci.

