L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia  

Le auto sfrecciano. Sfruttano la maggiore scorrevolezza di una strada quasi priva di cantieri, come per magia, grazie alla concessione di Anas nel periodo più atteso dell’anno. Normalità apparente. Gli operai lungo i viadotti della 131 Dcn ritorneranno, infatti, alle porte di Nuoro. In questa fase della stagione, però, la vera preoccupazione è quel terribile biglietto da visita che la trafficata Statale regala, tanto per cambiare, in quelle piazzole elette a discariche. «È un problema che si presenta di continuo», afferma l’assessore comunale dell’Ambiente, Marco Canu. «Lo avvertiamo di più con la festa del Redentore alle porte. Ad Anas chiedo che vengano trovate strategie per prevenire queste situazioni, penso ai droni, e maggiore tempestività nel ritiro dei rifiuti».

Degrado

L’inciviltà è di casa, non va mai in vacanza, lungo la Nuoro-Olbia. Chi lascia il capoluogo barbaricino e imbocca la quattro corsie che conduce in Baronia e Gallura nota immediatamente il consueto e indecoroso colpo d’occhio. E se nelle prime due piazzole di sosta, subito dopo la galleria di Prato Sardo, il quantitativo di rifiuti appare più contenuto rispetto allo scorso anno, pochi metri dopo il degrado si prende la scena. Con la solita forza, con la solita arroganza adottata da chi se ne frega di una terra unica e pensa solo a devastare l’ambiente rovesciando di tutto. Gomme e batterie d’auto, distese di bottiglie di birra. E ancora: sacchi di cemento, bidoni di calce e vernice, tubi di silicone per infissi, barattoli di olio motore. Diversi ombrelloni. Al chilometro 59 una pianta di fico d’India appare quasi avvolta da quell’abbraccio non gradito fatto di buste dell’immondizia e scatoloni in quantità, accatasti a bordo strada da qualche “barbaro”.

Solito copione

Il traffico è intenso, il viavai di turisti incessante. E sebbene in questa estate anomala non ci sia il pienone degli scorsi anni, l’Isola continua a essere meta ambita e gradita. Incline agli scorci da cartolina, meno ai picchi di inciviltà che si “svelano” nelle piazzole e nelle cunette delle strade delle vacanze. Soprattutto, in quella 131 Dcn che rappresenta la via obbligata verso le spiagge più belle e gettonate della costa orientale. «Ringraziamo Anas per il lavoro svolto e per l’interruzione dei cantieri in questo mese di agosto», premette il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu. «La sicurezza per noi è fondamentale ma è altresì importante il decoro. Con l’ente strade senz’altro ci saranno delle interlocuzioni sul tema dei rifiuti alle porte della città. Per quanto riguarda il centro abitato, invece, posso assicurare che faremo di tutto per rendere il capoluogo più accogliente».

Indecenza

Gli aggettivi si sprecano, affossano una regione abituata ad altri scorci. Ecco perché negli sguardi dei vacanzieri può capitare che il mare cristallino ceda il passo al disgusto. «La Sardegna, tra mare e montagne, è stupenda: non merita certi spettacoli indecenti», dichiara un turista lombardo, fermo con la sua auto in una piazzola alla periferia di Nuoro. L’assessore Marco Canu assicura: «Con la Polizia locale interverremo, senza dubbio. L’idea è di trovare la giusta collaborazione anche con i barracelli e Forestas, a presidio delle periferie. Con tutta probabilità potenzieremo l’impianto cittadino di videosorveglianza».