L’annuncio di Tomaso Locci: «Mi ricandido» 

«Sono pronto a scendere ancora in campo per Monserrato». Il sindaco Tomaso Locci, ufficializza la sua candidatura alle elezioni del 2024: «Do la piena disponibilità alla mia città e nonostante arrivino richieste anche per una candidatura in Regione, se i cittadini lo vorranno, a maggio porterò avanti il mio mandato per continuare a dare un volto nuovo e moderno a Monserrato».

Sindaco per due volte e ora punta al tris: qual ritiene sia il suo punto di forza?

«L’aver presentato una coalizione realmente civica che ha vinto contro tutti: destra, sinistra e centro, senza influenze da parte delle segreterie di partito. Questa credo sia stata la vera scelta vincente, che ci ha permesso, nonostante gli anni della pandemia, di portare avanti tanti progetti per la crescita della città».

Un esempio?

«La riqualificazione delle periferie urbane, dove abbiamo realizzato parchi e luoghi di aggregazione, che ha anticipato il Puc, ora in fase di approvazione dalla Regione. Il progetto per la riconversione del campo sportivo di San Mauro. L’ex Cries che diventerà un centro polifunzionale con la guardia medica e il centro vaccinazioni. Lo svincolo della 554 che darà respiro alle attività commerciali e nuova fluidità alla viabilità. La realizzazione dell’ex cimitero. Stiamo lavorando senza sosta».

Negli anni però ha perso “pezzi” della coalizione.

«Tutto quello che ho fatto lo rifarei. Coloro che non sono più in maggioranza volevano far rientrare in Consiglio il sistema dei partiti, annientando così la nostra idea originale. Ho scelto di non stare al gioco del ricatto, rimuovendo assessori, peraltro tecnici e allontanando due consiglieri, persone perbene, ma che hanno perso lo spirito della lista civica».

Quindi lei è contro i partiti politici?

«Assolutamente no! Ben vengano ma non in un contesto locale, dove le dinamiche dei partiti devono rimanere fuori, ma sono necessari dei punti di riferimento per l’aggregazione di idee e progetti nei contesti sovra ordinati ai comuni. Noi, però, ci siamo presentati con un elemento distintivo, quello della lista civica. Abbiamo fatto un patto con loro, lo stesso che stringerò anche alle prossime elezioni».

La definiscono un accentratore, si sente così?

«No, credo sia la critica di chi nulla ha da dire sull’operato di una squadra. Ogni decisione passa dalla maggioranza e dalle commissioni, il sindaco nel bene e nel male si ritrova a dover fare delle scelte e si cerca di fare sintesi. Credo che il termine adatto sia decisionista, una caratteristica che mi porto dietro dagli studi e dal lavoro. Un amministratore deve avere sempre il coraggio di decidere».

Si rimprovera qualcosa?

«Sicuramente errori se ne sono fatti, ma sempre per il bene della mia città. Io non sono un politico, ma un amministratore. Lavorando giorno e notte, sto imparando qualcosa in più per essere un buon sindaco. Forse mi rimprovero di aver sottratto tanto tempo al mio lavoro e alla mia famiglia, ma l’ho fatto per una buona causa».

I progetti per il futuro?

«Monserrato sta cambiando volto e questa è una bella soddisfazione. Sicuramente veder partire il Puc, fondamentale per la crescita urbanistica della città. Questo strumento darà una spinta alla crescita di tutto il territorio. Vorremmo poter realizzare anche una casa dello studente e una per i parenti dei pazienti del Policlinico. I progetti sono tanti, abbiamo recuperato tanti anni persi e ora non vogliamo fermarci: Monserrato deve continuare a crescere e diventare una città moderna e migliore».

