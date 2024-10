L’annuncio di Navalnaya: «Mi candido alla presidenza» 

Mosca. Subito dopo la morte del marito, nel febbraio scorso, aveva detto di volerne raccogliere la staffetta come sua “erede” politica. ieri Yulia Navalnaya ha fatto un annuncio ben più ambizioso: diventare il prossimo presidente della Russia, una volta che sarà finita l’era di Vladimir Putin. «Parteciperò alle elezioni, come candidato», ha detto la vedova di Alexei Navalny in un’intervista con la Bbc in occasione della presentazione in una libreria di Londra del libro postumo del marito, “Patriot”, che racconta la sua storia a partire dall’avvelenamento subito nel 2020 durante un viaggio in Siberia.

«Il mio avversario politico è Putin, e farò di tutto perché il suo regime cada il più presto possibile», ha aggiunto Yulia, ammettendo tuttavia che per adesso la sua attività può continuare solo dall’estero, perché se tornasse in Russia con tutta probabilità finirebbe direttamente in carcere. Le autorità del Paese, infatti, hanno emesso nei suoi confronti un mandato d’arresto in contumacia con l’accusa di «partecipazione a un gruppo estremista». Yulia Navalnaya, dunque, non ha alcuna intenzione di seguire fino in fondo le orme del marito, il più conosciuto oppositore di Putin in Occidente, che dopo essere stato curato in Germania dei sintomi dell’avvelenamento decise di tornare nel gennaio del 2021 in patria, consapevole del fatto che sarebbe finito in prigione. E in detenzione è rimasto fino alla fine dei suoi giorni, in una colonia penale nel Circolo polare artico.

