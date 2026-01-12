VaiOnline
Maracalagonis.
13 gennaio 2026 alle 00:33

L’annuncio di Fadda: mi candido a sindaca Antonio Melis: anche io 

La sindaca Francesca Fadda ripropone ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni comunali. «È giunto il momento, dopo aver sentito i miei collaboratori, parenti, amici e conoscenti, di annunciare la mia ricandidatura come sindaca assieme alla lista “Vivere Maracalagonis 2026/2031». E ieri stesso l’ex assessore all’Urbanistica Antonio Melis, in minoranza dall’aprile scorso, conferma quello che appariva probabile da tempo. «Sì, mi candido a sindaco: sono pronto a scendere in campo con una lista competitiva per il bene del paese»

A Maracalagonis si voterà probabilmente la prossima primavera. «Negli ultimi 5 anni – scrive la sindaca Francesca Fadda - con la mia amministrazione abbiamo raggiunto importanti traguardi di sviluppo, valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo con momenti anche di svago quali feste e sagre di ogni genere; abbiamo pensato alla prevenzione della salute, abbiamo creato opere e infrastrutture importanti».

L’impegno per il prossimo mandato, secondo Fadda: «Proseguiremo i progetti già avviati e porteremo a termine quelli in corso: introdurremo nuove idee e soluzioni per affrontare le sfide del futuro. Lavoreremo ancora più strettamente con la comunità per ascoltare le vostre esigenze e realizzare i vostri consigli come abbiamo sempre fatto». (ant. ser.)

