L’annuncio della Asl: «Il pronto soccorso sarà ampliato» 

Intervenire subito per migliorare l’accesso dei pazienti al pronto soccorso dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino e procedere in tempi brevi al rifacimento del presidio d’emergenza con un investimento di 2 milioni di euro. È questa la priorità della Asl del Medio Campidano diretta da Giorgio Carboni: «All’interno del pronto soccorso dell'ospedale – spiega il numero uno della Asl – sono in corso lavori di adeguamento al fine di migliorare il flusso-pazienti all'ammissione e di ottimizzare la fase dell'osservazione. In particolare è stato ampliato lo spazio dedicato al triage ed è stato creato un open space per l'osservazione dei pazienti».

Altri lavori più importanti saranno effettuati a partire dalla fine del 2023: «Con le risorse stanziate per il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid – aggiunge Carboni – il pronto soccorso sarà completamente ristrutturato e ampliato per una superficie totale di circa 700 metri quadrati. Verrà realizzata una nuova rampa per le ambulanze che condurrà a un’ampia camera calda con la possibilità di far transitare anche due mezzi in parallelo. Tutto il piano terra della palazzina distaccata sarà dedicato all'accettazione e stabilizzazione dei pazienti e negli attuali locali del pronto soccorso saranno realizzati l'osservazione breve intensiva (Obi) e gli ambulatori. Attualmente siamo in fase finale di definizione del progetto, i lavori saranno assegnati a settembre e si prevede l'inizio per fine anno».

I nuovi spazi permetteranno un miglioramento del lavoro degli operatori sanitari che ogni giorno devono fronteggiare situazioni di emergenza visto che il bacino di utenza è di circa 150mila persone: «Nel 2022 – conclude il direttore generale – gli accessi al pronto soccorso sono stati 17mila. L’organico è stato potenziato e sono presenti 21 infermieri, 17 operatori socio-sanitari e otto medici. Spesso il contesto sociale è problematico e il paziente accompagnato in pronto soccorso non può essere reinserito a domicilio e necessita di accoglienza in una struttura. Con i lavori di natura edilizia la situazione è destinata a migliorare».

RIPRODUZIONE RISERVATA