L’annuncio degli Usa: «A Gaza la tregua è più vicina» 

Bruxelles. Uno spiraglio per la tregua si apre sull’inferno di Gaza. Mentre da ogni angolo del pianeta si leva la protesta per la situazione umanitaria della Striscia, ad annunciare la possibile svolta è stato l’inviato degli Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff. «Siamo sul punto di inviare un nuovo accordo preliminare. Ho ottime sensazioni», ha dichiarato l’inviato di Donald Trump, dando così sostanza alle precedenti affermazioni di Hamas, che aveva annunciato il raggiungimento di un accordo sulla tregua con lo stesso Witkoff. Il governo israeliano non si è ancora espresso a riguardo. Mentre in Senato, ieri a Roma, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito: «Basta stragi a Gaza. L’unica prospettiva, l’obiettivo irrinunciabile resta l’avvio di un processo politico che porti a due Stati che convivano in pace e sicurezza».

Il quotidiano Ynet ha spiegato che in Israele sta emergendo la preoccupazione che gli americani possano dare garanzie ad Hamas e imporre la fine della guerra senza soddisfare tutte le condizioni. L’annuncio di Witkoff è giunto al termine di una giornata di ordinaria drammaticità a Gaza. Risparmiata dai raid israeliani nelle ultime ore, la popolazione resta alle prese con la sfida di arrivare ai pochi aiuti umanitari giunti nella Striscia. Circa 47 persone, secondo l’Onu, sono rimaste ferite, in gran parte a causa di colpi d’arma da fuoco sparati dall’Idf, quando migliaia di persone si sono riversate martedì in un nuovo centro di distribuzione. «Non abbiamo mirato ai civili, sono stati sparati colpi in aria», è stata la smentita dell’esercito israeliano. Le immagini della corsa disperata dei gazawi agli aiuti hanno comunque inorridito il mondo. Nella Striscia neanche le scorte di Hamas sono al sicuro: saccheggiati nel centro profughi di al-Maghazi i magazzini dell’organizzazione islamista.

In questo contesto la pressione internazionale sul governo Netanyahu sta salendo. Il Wall Street Journal ha rivelato che la Corte Penale Internazionale sta valutando di emettere un mandato di cattura per il ministro della Sicurezza nazionale Ben Gvir e il suo collega alle Finanze Bezalel Smotrich, esponenti dell’estrema destra israeliana. L’ordine di arresto farebbe riferimento a presunti crimini di guerra legati all’espansione degli insediamenti in Cisgiordania.

