L’anno zero del La Palma 

Dopo 60 anni di attività, con trascorsi in Interregionale e C2, pochi mesi fa il La Palma ha rischiato di scomparire. Senza più campo sportivo, con pochi fondi a disposizione e l’addio di diversi giocatori, la squadra cagliaritana è retrocessa in Prima categoria; punto di ripartenza per tornare in alto, a voler essere ottimisti, ma siccome i problemi non arrivano mai da soli «di recente il tecnico Igor Piro, al quale va tutta la mia gratitudine, ha dovuto lasciarci», spiega il presidente Gianni Cornacchia, «e per noi è stato uno tsunami. Ho pensato di chiudere».

Avanti un altro

Poi la generosità «di società amiche che hanno risposto a un mio appello» ha scongiurato la possibilità. Ma l’incertezza non consente di programmare. Così ecco la richiesta: serve qualcuno che prenda le redini della società ricostruendo una solida base per risalire. C’è il campo di Elmas per la nuova stagione; ci sono vecchie glorie disponibili a dare una mano; c’è la possibilità, si spera, di tornare a giocare nell’impianto di via San Paolo, «dove siamo stati per 30 anni». Si farà avanti qualcuno? «Sono un po’ stanco e vorrei lasciare a chi veda nella maglia un simbolo».

La storia

Il La Palma è nato nel 1963 nell’omonimo quartiere e negli anni è cresciuto. Straordinario il periodo in cui, con gli allenatori Bernardo Mereu e Mario Tiddia, questa squadra di periferia è arrivata a disputare tre campionati nazionali, uno dei quali nell’allora C2. Parentesi breve ma gloriosa. Nella sua vita il club «ha costruito con le proprie risorse tre impianti», specifica Cornacchia: «Uno nei primi anni Settanta nel suo rione grazie alla concessione del Demanio delle Saline ottenuta tramite la parrocchia. L’altro nell’area vicina all’Amsicora dataci dalla Regione: con mutui personali abbiamo realizzato i campi per i quali attendiamo il nuovo contratto. Il terzo in via San Paolo, zona comunale chiusa da un anno per riqualificazione».

Le vecchie glorie

Così nel 2022/23 i soci hanno speso «svariate migliaia di euro per giocare a Sant’Elia ed Elmas» i campionati di Promozione, Giovanissimi, Allievi e Juniores. Un impegno economico che «ha gravato moltissimo» sulle casse e l’andamento della squadra. «Non volendo spendere soldi che non avevamo, e dunque fare debiti, abbiamo dovuto liberare i giocatori che volevano un compenso mensile. E siamo retrocessi». Quest’anno si va avanti grazie «al grande aiuto di società amiche come Ferrini Cagliari, Sant’Elena, Himalaya, Futura Sales e Pirri, che si farà carico del nostro settore giovanile coprendo ogni spesa. Non posso che ringraziare tutti, mi ricordano come organizzazione il La Palma del passato». Quello con dirigenti e giocatori che «tra l’87 e il ‘90 hanno giocato due tornei di Interregionale e uno di C2». Interverranno anche stavolta. «Sono tutti disponibili: Bernardo Mereu, Beppe Martinez, Luca Rivetta, Mauro Laconi che è entrato nel consiglio direttivo. Bebo Antinori, un grande ex, cerca sponsorizzazioni».

Il progetto

Si giocherà a Elmas, «dove ci sentiamo come a casa nostra». L’obiettivo è «salvarsi, ricostruire un gruppo che metta i presupposti per diventare solidi, quindi aumentare le ambizioni. Nessuna promessa che non si possa mantenere». Anche perché «dopo 61 anni vorrei farmi da parte lasciando la squadra a qualcuno che veda nella maglia un simbolo. Serve un ricambio generazionale». In attesa di tornare a casa, cioè sui campi di via San Paolo. «Nel 2020 abbiamo depositato in Comune un progetto che prevede un investimento di 3,5 milioni di euro per creare una sorta di cittadella sportiva. L’amministrazione per decidere la destinazione dell’area deve fare un bando che, terminate le bonifiche, sarà pubblicato. Riteniamo di avere una sorta di diritto morale di prelazione. Abbiamo investito tanto».

