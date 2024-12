L’anno si chiude nel segno della virtus 

Il 2024 è stato l’anno della Virtus Cagliari. Dopo aver vinto (sul campo, senza sconti) i playoff nazionali di Serie B, lo scorso giugno la Sardegna Marmi ha festeggiato il meritato ritorno in A2. Ma le soddisfazioni sono arrivate, copiose, anche nei mesi successivi, con una partenza a razzo che è valsa le posizioni di vertice del torneo cadetto. Dulcis in fundo, la vittoria nel derby contro Selargius, che consentirà alla truppa di Staico di trascorrere un dolcissimo Natale. A fare la differenza, al PalaRestivo, è stato il carattere sfoggiato dalle virtussine, passate dal -2 del terzo quarto il +10 alla sirena: «Una circostanza che si è ripetuta spesso in questo periodo», dice il tecnico, «la squadra ha mantenuto sempre lo stesso atteggiamento positivo di fronte alle difficoltà». Staico incassa con soddisfazione, ma pensa già al 2025: «Speriamo di riconfermare quanto di buono abbiamo fatto finora. Sarà una seconda parte di campionato interessante, con la Virtus che lotterà per una salvezza che si avvicina sempre più. Poi speriamo di divertirci».

Qui Selargius

Userà la pausa natalizia per riflettere e lavorare, invece, la Nuova Icom Selargius, che sperava di ottenere qualcosa in più dal match di via Pessagno dopo il trend positivo delle ultime settimane (4 successi nelle precedenti 5). «Non siamo mai riuscite ad imporre il nostro ritmo», osserva la capitana Ceccarelli, «non siamo state compatte come altre volte, ma può capitare. Complimenti alle nostre avversarie, che hanno dimostrato di meritare l’ottima classifica». Ora si volta pagina: «Non dobbiamo lasciare che una partita persa ci demoralizzi più del dovuto. Da quando è arrivato il nuovo coach abbiamo fatto dei progressi enormi», conclude, «sono sicura che continuando a lavorare duro come stiamo facendo riusciremo a toglierci tante altre soddisfazioni».



