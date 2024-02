L’anno record del Man di Nuoro 

Fa la spola tra la sua Varese e la Barbagia, di continuo. Chiara Gatti da più di 2 anni ha voluto creare un ponte immaginario tra il Continente e il cuore della Sardegna. Sì, perché l’arte per la direttrice del Man di Nuoro è dialogo, confronto e condivisione: un filo diretto tra il mondo e il territorio. Il museo d’arte contemporanea di via Satta sprizza internazionalità, alimenta quella considerazione conquistata in 25 anni di successi. Picasso, Matisse, Giotto e Fontana. Grandi nomi, mostre indimenticabili condensate solo nell’ultimo anno. «I risultati ci danno ragione: nel 2023 abbiamo avuto 42 mila visitatori».

Fin dagli inizi, con la prima direttrice Cristiana Collu, il Man ha voluto enfatizzare la sua impronta internazionale. È una strada imprescindibile?

«Ritengo che sia fondamentale. In questo modo ci posizioniamo in un panorama europeo di grandi musei. A livello nazionale ci riconoscono già come una struttura tra le più importanti, per quanto riguarda l’arte moderna e contemporanea. Con la recente mostra di Matisse, però, abbiamo fatto un bel balzo in avanti: abbiamo avuto il benestare dall’associazione dei musei di Francia. Adesso anche lì si fidano di noi, significa che abbiamo offerto un’ottima impressione».

Dalla Francia alla Spagna il passo è breve?

«Abbiamo in campo diversi progetti, stiamo collaborando con tante altre istituzioni. Con la Fondazione Mirò di Palma di Maiorca, per esempio, stiamo lavorando alla mostra che ci sarà nell’estate 2025. Sarà una mostra sugli artisti e l’esotico. Proprio in questo periodo, invece, stiamo seguendo un progetto di “mostra condivisa” con il museo Max di Chiasso, in Svizzera. In questa importantissima struttura, specialista nella grafica internazionale, a fine aprile ci sarà una retrospettiva monumentale dedicata a Giovanni Pintori. Faremo una mostra prodotta a quattro mani. Inizierà da loro, a Chiasso, poi tornerà al Man, all’inizio del prossimo anno, con l’aggiunta anche di opere della collezione privata degli eredi Pintori. Bozzetti, pezzi inediti, dipinti».

Per la prima volta le sculture di Henri Matisse hanno lasciato Nizza e sono approdate in un museo italiano. Dopo quella mostra per il Man cambiano orizzonti e prospettive?

«Senz’altro, la prima volta della scultura di Matisse in Italia. Quell’anteprima, quell’inedito, ci ha dato una nuova luce: in tanti si sono accorti di noi, ho ricevuto alcune interessanti chiamate da Milano. Non posso dire di più, però questo fa capire che stiamo dando il buon esempio».

Il 2023 è stato un anno record per il Man di Nuoro. Quali sono i segreti del successo?

«Abbiamo lavorato su un doppio asse: da una parte le mostre di grande richiamo; dall’altra, invece, continuiamo a tenere sempre uno sguardo sul territorio. Questo ci permette pure di destagionalizzare: mi viene in mente la recente mostra di Maria Lai e Jorge Eielson. Inoltre, si spiegano così i laboratori che portiamo avanti con le scuole: 5700 bambini, in arrivo da tutta l’Isola, hanno raggiunto le nostre sale e si sono così avvicinati all’arte. Per i 25 anni del Man, poi, abbiamo coinvolto gli studenti delle scuole superiori di Nuoro».

Il Man possiede una collezione permanente sconfinata. Circa mille opere, da Biasi a Delitala, passando per Nivola e Devoto. Avete in mente qualcosa nel breve periodo?

«A marzo la collezione permanente esce dai depositi, con un nuovo studio. Ci saranno opere stupende e che si sono viste pochissimo. Lo sguardo è al mondo ma non dimentichiamo il nostro patrimonio».

Solo note liete oppure al Man manca ancora qualcosa per un ulteriore salto di qualità?

«Ho un sogno: dare a questo museo una nuova sede».

