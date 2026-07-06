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Gallagher.
07 luglio 2026 alle 00:47

L’anno prossimo gli Oasis in Italia «Faremo due date» 

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Ad accendere i sogni dei fan italiani è stato Liam Gallagher sul suo profilo social. Lui e il fratello Noel potrebbero tornare in Italia con due concerti. Manca ancora la conferma ufficiale, ma gli Oasis potrebbero suonare nello stadio Olimpico a Roma a luglio 2027. Ad alimentare le speranze, che davvero in breve tempo potrebbero trasformarsi in certezze, il frontman della rock band britannica formatasi a Manchester nel 1991.

Su X ha risposto ad Adele, una fan italiana, «Voglio più date in Italia». La replica è stata netta e sta mandando in delirio i seguaci di casa nostra che si preparano alla caccia ai biglietti. «Dai dai Adele, due sono più che sufficienti». Una frase che, di fatto, conferma l'intenzione degli Oasis di esibirsi con due concerti live, a metà luglio del prossimo anno. Il post social alimenta l'indiscrezione secondo cui lo stesso Gallagher in vacanza a Roma avrebbe detto a qualche ammiratore che presto gli Oasis suoneranno a Roma.

I due concerti dovrebbero rappresentare l’unica tappa italiana del tour, richiamando migliaia di fan da tutta Italia e dall’estero.

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