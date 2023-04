L’anno orribile della Juve 

L’allenatore dei cinque scudetti di fila è tornato alla guida della squadra due stagioni fa per volontà dell’allora presidente Andrea Agnelli dopo la svolta “giochista” intrapresa con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. Due tecnici che hanno portato in dote uno scudetto (nel 2020), un quarto posto e molti mal di pancia. Il Comandante dei tempi di Napoli non è entrato in sintonia con i giocatori («non sono allenabili» aveva detto il tecnico), mentre il “Maestro” non ha portato la rivoluzione sperata. Così Agnelli ha fatto un’inversione di 180 gradi e richiamato l’uomo del quale più si fidava, capace di portare il club per due volte in finale di Champions League (perdendo) e di vincere 11 trofei comprese Coppe Italia e Supercoppe italiane. I risultati hanno deluso le aspettative, perché la scorsa stagione è terminata con zero titoli e anche questa rischia di finire in modo identico. L’unico obiettivo ancora perseguibile è l’Europa League, ma la Juve vista nelle ultime uscite ha poche speranze di farcela.

La Juventus attraversa un momento negativo dentro e fuori dal campo e che i nervi siano tesi è dimostrato anche da quanto accaduto nelle ultime due partite, quando l’allenatore Massimiliano Allegri e il suo vice Marco Landucci hanno alzato i toni dopo le sconfitte con Napoli in Serie A (domenica sera allo Stadium) e Inter in coppa (mercoledì a San Siro). Al «ti mangio il cuore, pelato di m...» rivolto dal tecnico bianconero in seconda a Luciano Spalletti, è seguito il «siete delle m… ma tanto arrivate sesti» che avrebbe pronunciato il mister toscano ai nerazzurri, insulto seguito all’ordine rivolto ai suoi giocatori: «Dobbiamo arrivare davanti a loro, non dobbiamo mandarli in Champions». Landucci è stato squalificato perché la frase è stata segnalata dagli ispettori federali, non si sa se altrettanto è accaduto per Allegri. La temperatura nello spogliatoio juventino è bollente, e anche in società si comincia a riflettere sul futuro. Che potrebbe non prevedere Max in panchina.

Fuori dalla Coppa Italia, fuori dalla lotta scudetto da mesi, fuori dalla Champions League già nei gironi, sul collo la spada di Damocle del possibile ritorno del -15 in classifica o comunque di una penalizzazione che la tenga fuori dall’Europa che conta, sempre che non sia la Uefa a estrometterla dalle coppe nell’immediato futuro. Un gioco che latita, anzi: che non si è visto in questa stagione ormai al termine. Un attacco asfittico, una difesa che fa acqua.

Zero titoli

Gioco assente

Il problema principale, rilanciato sui social dai tifosi furibondi, è la totale assenza di gioco, l’incapacità di tirare in porta e il poco carattere messo in campo dai giocatori, che sembrano vagare senza uno scopo preciso, senza sapere cosa fare della palla e a chi darla se pressati. Vlhaovic, giovane sul quale il club ha investito un anno fa, si è pericolosamente involuto; Di Maria comincia a dare segnali di insofferenza (non arrivano palloni); Chiesa non ha recuperato dall’infortunio; il centrocampo è fragile e manca di un leader (la formazione arrivata in finale di Champions nel 2015 aveva Marchisio, Pogba, Vidal); la difesa si poggia su giocatori troppo maturi come Bonucci, Alex Sandro (la cui unica giocata è passare il pallone indietro) e Cuadrado (a terra dopo il minimo contrasto e restio a passare il pallone), che non hanno mantenuto le promesse (Rugani) o acerbi (Bremer e Gatti). Insomma, la società riflette sul da farsi ma se anche decidesse di cambiare guida tecnica dovrebbe risolvere il problema del contratto multi milionario che la lega ad Allegri sino al 2025. L’assenza di garra in campo potrebbe essere sintomo dell’inadeguatezza dei giocatori; ma l’impressione è che anche l’allenatore abbia perso il tocco magico. Ha avuto una stagione intera per assemblare una squadra da titolo («puntiamo allo scudetto», aveva detto). Non ci è riuscito.

