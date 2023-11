L’anno orribile dei campi 

Senza campo, senza tifosi e spesso senza nemmeno poter giocare nel proprio Comune. È la situazione che affrontano tante società sarde, in alcuni casi da anni, costrette a fare i conti con vari problemi negli impianti in cui dovrebbero disputare le gare casalinghe. Una situazione che comporta la perdita del proprio pubblico e crea difficoltà di carattere economico, per i costi da sostenere e la necessità di destinarli all’affitto di altri campi togliendoli allo sviluppo delle società .

Il problema

Domenica Sant’Elena-Ferrini si è disputata a Capoterra e i tifosi quartesi hanno esposto uno striscione eloquente, segnalando come alla terza città della Sardegna manchi lo stadio. Il caso Quartu dura da quasi un decennio e riguarda non solo l’Is Arenas. Il Sant’Elena da un anno aveva in parte tamponato le difficoltà migrando a Mulinu Becciu ma lì, da inizio stagione, alla tribuna manca l’agibilità. Così il club ha giocato alcune partite a porte chiuse, poi ha deciso di spostarsi in altri impianti come accaduto nel 2021-22. «Quartu necessita di uno stadio agibile», chiede il vicepresidente della società Stefano Melis, «confidiamo che l’amministrazione si adoperi velocizzando l’iter, so che ci stanno lavorando. Vogliamo in città un terreno idoneo a ospitarci: non abbiamo alcuna pretesa, solo tornare a casa nostra. Lo chiedono anche le famiglie e i nostri tifosi». A Mulinu Becciu, a porte chiuse, gioca il Pirri (Promozione), e così sarà anche domenica nel big match col Monastir. «Si fanno tanti sacrifici per portare avanti il calcio dilettantistico, dispiace ci siano queste situazioni», dice il ds Stefano Siddi, «avevamo una buona cornice di pubblico e un incasso che ci faceva rientrare di alcune spese, fra cui quelle delle trasferte. Già non giochiamo a Pirri, sarebbe un problema andare altrove: lì abbiamo trovato il nostro equilibrio».

Le difficoltà

Sempre in Eccellenza problemi grossi alla Villacidrese per il rifacimento del campo: domenica la squadra si sposterà per la seconda volta a Siliqua, stavolta a porte chiuse per mancanza di alcuni documenti. «Siamo molto preoccupati: è un danno economico di 30.000 euro e sportivo incalcolabile», l’allarme del presidente Matteo Marrocu: «Incassavamo circa 7.000 euro dagli abbonamenti, più circa 1.500 a gara dagli incassi. Ora spendiamo per affitto e pulizia dei campi, dobbiamo andare fuori e non abbiamo nemmeno i tifosi». Il Bosa attende di tornare al “Campo Italia” dove non gioca dal 2021 per lavori: per ora è di casa a Bonorva. «Non abbiamo nemmeno impianti vicini, ci alleniamo al Sant’Eligio in terra battuta: lavorare bene non è semplice né per i giocatori né per lo staff», segnala il dg Luca Lilliu. Il Carbonia, invece, farà le prossime due gare interne a Villaperuccio per il rifacimento del terreno allo “Zoboli”, dove è previsto torni il 17 dicembre. In Promozione, sempre per lavori nel proprio impianto, difficoltà fra le altre per Gialeto (domani va a Siliqua, prima era a Nuraminis) e Verde Isola (vari campi del Sulcis, con la difficoltà aggiuntiva dei trasferimenti da Carloforte). Da tutte le società la richiesta è una: poter tornare presto nella propria casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA