L’anno nuovo apre i cantieri 

Non soltanto opere di impatto visivo e funzionale. Per il 2024 a Tortolì è attesa una mini rivoluzione dalla forte impronta ludica ed ecologica: la sfida prevede una cittadina a misura di bambino e sportivi. Non c’è una vera e propria data per l’inaugurazione dei cantieri, ma quel che sembra certo è che il primo lavoro di rilievo comincerà appena dopo l’Epifania. Sarà il secondo lotto del Corso a far brindare a un nuovo inizio. Poi seguirà viale D’Annunzio. Gennaio è un po’ la cartina di tornasole per l’amministrazione di Marcello Ladu sul versante delle opere pubbliche. Perché nel cronoprogramma stilato per l’anno alle porte di lavori ne sono annunciati diversi, per un volume di denaro che si aggira su alcuni milioni di euro.

Gli interventi

Ambiscono a realizzare i lavori del Teatro Tenda decine di imprese del comparto edile. Ma per le ditte aspiranti c’è tempo di candidarsi fino a domani. Dopodiché verrà fatta la consueta scrematura per un appalto da 480 mila euro. «Realizzeremo due campi da pallacanestro e uno da pallavolo», dice il sindaco, Marcello Ladu, 45 anni, in carica da sei mesi. Il tempo previsto per gli interventi nel palazzetto di Zinnias è di 105 giorni.

Secondo il cronoprogramma il lavoro al Teatro Tenda dovrebbe cominciare a tarda primavera, al termine della stagione sportiva. I primi cantieri a inaugurare il nuovo anno saranno quelli di corso Umberto e viale D’Annunzio. Di recente per il Corso la Regione ha erogato un contributo di 300 mila euro cui si aggiunge il cofinanziamento comunale di 180 mila euro.

Sport e ambiente

A primavera 2022 i lavori del primo lotto di corso Umberto sono arrivati all’altezza di via Cagliari. Ora l’assessorato regionale dei Lavori pubblici ha erogato un contributo di 300 mila euro cui si aggiunge il cofinanziamento comunale di 180 mila euro. «L’intervento comincerà dopo l’Epifania e verrà concluso prima dell’estate prossima, in tempo per la stagione turistica». Poi in agenda ci sono gli investimenti sui parchi urbani: 200 mila euro per i giochi nelle piazze Rinascita e Soro, alla Sughereta e a Porto Frailis. «In più - conclude Ladu - altri 100 mila euro per la crescita verde di altre aree urbane».

