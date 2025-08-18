VaiOnline
Tortolì
19 agosto 2025 alle 00:31

L’anno nero dei giostrai senza clienti  

Il luna park di via Monsignor Virgilio ha spento le luci. Pur mantenendo montati ancora per una decina di giorni i giochi riservati ai più piccoli e l’autoscontro, Gianluigi Mura ha smantellato parte delle attrattive, fra cui il Crazy dance. Destinazione Villamar, per poi proseguire con altre feste paesane fra cui, a fine agosto, Santa Sofia, a Tertenia. Il bilancio della stagione a Tortolì, nella consueta area ex Porrà con breve intermezzo sul piazzale degli Scogli Rossi in occasione di Stella Maris, è deludente. In linea con altre attività che, quando alla fine dell’estate manca ancora un mese, fanno segnare percentuali negative rispetto allo scorso anno. «Non è andata bene», sentenzia Gianluigi Mura, uno degli eredi della storica famiglia di giostrai. Eppure, come racconta l’imprenditore originario di Arbatax, giugno prometteva tutt’altra stagione: «Abbiamo avuto un inizio incoraggiante. La stagione sembrava promettere bene con tanti arrivi annunciati, ma poi di fatto non è mai decollata». Lontani i tempi in cui le sere, sulla strada dello shopping, si registravano afflussi record di residenti e vacanzieri. «L’unica notte bianca da tutto esaurito è stata quella a cavallo di Ferragosto. Per noi - conferma Mura - il lavoro è stato dimezzato. Ma non è soltanto una mia impressione, lo sostengono anche i proprietari di bar e di altre attività del centro cittadino». Secondo Mura, che dal suo osservatorio ha l’esperienza adeguata per tracciare un bilancio sulle abitudini dei turisti, sono cambiate le tendenze: «Sembra che la gente ci sia ma evidentemente - è la sua riflessione conclusiva - o non esce o non spende». (ro. se.)

