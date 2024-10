L’anno nerissimo del miele 

Nel Medio Campidano il miele è di ottima qualità e un prodotto d’eccellenza ma negli ultimi due anni la situazione si è complicata: i tanti cambiamenti climatici, la prolungata siccità e l‘uso dei pesticidi in campagna stanno portando a un crollo della produzione di almeno il 30 per cento e in alcune località si è persino dimezzata.

La crisi

Da San Gavino Monreale a Guspini, da Villacidro a Gonnosfanadiga passando per Serrenti il problema è sempre lo stesso: si rischia di sentire sempre di meno il ronzio emesso dalle api e con la loro scomparsa sono ormai a rischio tantissime piante, fiori e alberi da frutto.L’inquinamento nelle campagne è uno dei fattori che contribuisce alla scomparsa delle api – dice Laura Pilloni, 32enne di Guspini – i cambiamenti climatici non ci hanno aiutato. Negli ultimi anni quando vado a visitare le arnie vedo tappeti di api morte».Il calo della produzione viene messo in evidenza anche da Maura Mascia di San Gavino, che anni fa ha ricevuto le Tre gocce d’oro per il suo miele di eucaliptus: «Negli ultimi anni le piogge sono molto diminuite e spesso la fioritura arriva in anticipo a causa delle temperature primaverili in pieno inverno e poi arriva il freddo all’improvviso. Le mie api, che chiamo le “mie bambine” sono nomadi e le porto da San Gavino a Donori».

Il clima

Da 21 anni è entrato nel settore dell’apicoltura Giorgio Saba di Gonnosfanadiga: «Ho circa 300 alveari e pratico il nomadismo con le api. – spiega - La siccità non ci ha aiutato negli ultimi anni come nell’ultima primavera in cui si è registrato un calo di produzione di almeno il 15 per cento. Ora speriamo nella produzione di miele di corbezzolo anche se ha piovuto poco e con la raccolta siamo già in ritardo».Da 12 anni porta avanti l’attività nel magico mondo delle api Maria Rosaria Usai di Guspini: «La mia azienda si trova non lontano da Marceddì e applico il nomadismo. Spesso i trattamenti di pesticidi sono molto pericolosi come quelli che si utilizzano con gli agrumi che possono causare la moria delle api. Ho anche un laboratorio di smielatura e le ultime annate hanno risentito del caldo eccessivo e di altri cambiamenti climatici».

Il futuro

Nel Medio Campidano, ormai diventato un deserto industriale, l’apicoltura ha grandi potenzialità, come sottolinea Gabriele Virdis, della segreteria territoriale della Cgil Sardegna Sud Occidentale: «In Sardegna abbiamo un prodotto d’eccellenza eppure ne importiamo l’80 per cento – dice - oggi i produttori andrebbero incentivati visti i danni che hanno subito a causa dei cambiamenti climatici, della perdurante siccità e dell’uso dei pesticidi in campagna. Nel Medio Campidano ci sono tantissimi margini di miglioramento e possibilità di investire. E poi il miele sardo è stato sempre utilizzato nella produzione del torrone. Le api sono il futuro della nostra terra».

