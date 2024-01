L’anno inizia a testa in giù 

Camila Giorgi ha debuttato e vinto un match non banale domenica contro l’americana Peyton Stearn a Brisbane. Martina Trevisan, nello stesso torneo Wta si è arresa ad Arina Rodionova. La città che ospiterà le olimpiadi del 2023 è uno dei "campi centrali” di questo “Tutto il tennis minuto per minuto" d'inizio anno. Nell’Atp 250, dove Giulio Zeppieri è stato fermato in tre set da Dominic Thiem sul limitare del main draw nella notte è sceso in campo Matteo Arnaldi, che conduceva 7-6, 0-1 con l’ungherese Marton Fucsovics, quando la pioggia sui è messa di mezzo. La stessa cosa, tra le donne, è capitata a Lucia Bronzetti che conduceva 6-4, 2-3 sull'americana Ashlyn Krueger.

I big più attesi

Nel giorno di Capodanno, a prendersi i riflettori è stata Naomi Osaka, la giapponese che è tornata a giocare dopo 517 giorni lontani dal suo sport. Ha ritrovato l'equilibrio psicologico, la voglia e la forma per vincere alla prima partita contro la tedesca Tamara Korpatsch: un'ora e 47 minuti per sconfiggere e il punteggio di 6-3, 7-6: «Ero molto nervosa, ma felice di esserci», ha commentato alla fine Osaka, che a luglio è diventata madre. Ancor più atteso è il ritorno di Rafa Nadal, che è sceso in campo nella notte dopo quasi un anno di assenza proprio contro Thiem. Per il resto, tra gli uomini, il danese Holger Rune, 8° al mondo e testa di serie N.1, si è qualificato per il 2° turno battendo l'australiano Max Purcell per 4-6, 6-4, 6-2. Il veterano britannico Andy Murray, 36 anni, che aveva suggerito che il 2024 sarebbe stata forse la sua ultima stagione sul circuito, è stato eliminato dal bulgaro Grigor Dimitrov, vincitore 4-6, 7-5, 6-2.

La United Cup

Intanto domani (ma di fatto oggi a mezzanotte), torna in campo l’Italia nella seconda partita del Gruppo D di United Cup. Avversari degli azzurri alla Ken Rosewall Arena di Sydney saranno i francesi che ieri hanno superato 2-1 grazie al doppio misto (12-10 al match tie-break) la Germania. I singolari dovrebbero essere Sonego-Mannarino e Garcia-Paolini. L’Italia deve vincere 3-0 per passare il turno come prima classificata. Con il 2-1 tutti vanno a parità di punti e di match vinti e si procederà a ulteriori conteggi per vedere chi sarà prima e chi sarà seconda e dovrà giocarsi uno degli ulteriori due pass con le seconde degli altri cinque gironi. Il numero di set vinti avrà il suo peso. Polonia (due successi) e Usa sono state le prime a qualificarsi.

