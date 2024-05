L’anno d’oro sotto canestro per i ragazzi della Asd Basket 

La Asd Basket Lanusei chiude una stagione sportiva piena di successi. Annata che ha pagato anche in termini di numeri, con un raddoppio delle iscrizioni e l’apertura della nuova sede a Jerzu. Vice campione regionale nella categoria Propaganda, under 13, e campione regionale nella categoria Cadetti, con i ragazzi che vanno dal 2008 al 2010. Buoni risultati anche nelle altre categorie nei campionati provinciali del Minibasket e delle Woman under 14. La finale dei Cadetti si è svolta al Pala Lixius di Lanusei, con la partecipazione dei ragazzi di Ogliastra InForma che si sono esibiti poco prima delle gare. Affiliati dal 2020 alla Dinamo Sassari, con cui c’è una collaborazione fattiva, anche quest’anno è confermato il camp con il capitano del team femminile Debora Carangelo e Sara Crudo e lo staff tecnico della Dinamo, al bosco di Seleni. La presidente, Antonella Alterio, è soddisfatta dei risultati raggiunti. «È stata una stagione impegnativa, ma ci ha dato tante tante soddisfazioni per tutte le categorie. La nostra è una realtà che sta crescendo e che sta facendo conoscere Lanusei in giro per la Sardegna. Per quattro giorni a settimana facciamo fare attività sportiva ai giovani, sacrificio ripagato al fatto che si creano dei rapporti duraturi, la forza dello sport. A luglio saremo impegnati con il Dinamo Camp. da sempre un’occasione unica di crescita non solo sportiva per i ragazzi».

