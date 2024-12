L’anno difficile della Ferrini 

Terzultimo posto a una giornata dalla fine del girone d’andata. La Ferrini non si trovava in una situazione simile a questo punto della stagione da tempo, abituata com’era negli ultimi anni a giocarsi le prime posizioni. Il campionato è cominciato con altre ambizioni ma finora si è rivelato ricco di problemi che la società spera di risolvere nella seconda metà del torneo. «È un anno difficile: non mi erano mai capitate situazioni così complicate, ma restiamo ottimisti», la spiegazione del responsabile della sezione calcio Pietro Caddeo: «A inizio anno abbiamo fatto una squadra che non poteva certo competere con Monastir e Budoni, o anche Ossese e Tempio, ma eravamo convinti che potessimo rimanere a ridosso delle prime quattro».

I problemi

Pur avendo vinto alla prima in casa, 2-0 al San Teodoro alla seconda giornata, i cagliaritani hanno problemi che partono da lontano. «L’avvio non è stato fortunato», ricorda Caddeo, «abbiamo avuto da subito infortuni pesanti perdendo per diverso tempo Bonu, Dore e Podda, oltre a Carboni fuori un mese per un incidente stradale, e siamo stati sfortunati in alcuni episodi come con Calangianus e Li Punti. Poi nella difficoltà il mercato sempre aperto non ci ha aiutati: alcuni nostri giocatori sono stati contattati da società di vertice e hanno preferito cambiare aria. Parlo di Manis, Scioni e Caddeo. E le dimissioni di Sebastiano Pinna fanno parte del momento tumultuoso». Da quaranta giorni in panchina c’è Bebo Antinori. «Stiamo cercando di ricompattarci e sostituire chi è andato via con altri ragazzi validi», prosegue il dirigente, «non è semplice per una società come la nostra, abituata a programmare a maggio e giugno, ma siamo convinti di poterne venire fuori: il gruppo è compatto e l’allenatore sta lavorando con grande entusiasmo e capacità. Poi vedremo di fare qualche inserimento».

Il precedente

L’ultima volta che la Ferrini è stata così in difficoltà risale al 2018-2019, quando a inizio dicembre fu esonerato Enzo Zottoli e arrivò proprio Pinna che, con un gran girone di ritorno, conquistò la salvezza. «Lì il livello del campionato non era alto come quest’anno, c’erano ancora i fuoriquota. Ne eravamo usciti con la consapevolezza e la serenità di non dover mollare: bisognerà fare altrettanto, sapendo di dovercela giocare sino alla fine», conclude Caddeo. Col Carbonia domenica è scontro salvezza: da non escludere qualche innesto dopo Camba, De Luca e Zedda presi a novembre.