L’anno della consacrazione di Zito 

Per Zito Luvumbo inizia la stagione che dovrà essere della conferma e della definitiva consacrazione dopo quanto fatto vedere fra Serie A e B. L’angolano è uno dei volti principali del nuovo Cagliari, nonché uno dei veterani nonostante sia soltanto un classe 2002. È in rossoblù dal settembre 2020, con in mezzo un prestito di pochi mesi al Como dal luglio 2021 al gennaio 2022: comincia dunque la sua quinta stagione coi rossoblù, la terza in prima squadra perché nelle precedenti due giocò solo in Primavera. I 5 gol in B nel suo anno d’esordio coi grandi, inclusa la decisiva doppietta al Parma nella semifinale d’andata dei playoff, sono stati quasi bissati dai 4 dello scorso campionato, il suo primo in A.

Ora riparte più maturo, con un ruolo di spicco nell’attacco e la possibilità di crescere ulteriormente con Piccoli (favorito quale partner in avanti lunedì in Coppa Italia contro la Carrarese nel 3-5-2 di Nicola), capitan Pavoletti, Lapadula (al netto del mercato) e Kingstone. Con l’obiettivo, oltre alla salvezza, di migliorare il bottino di reti e portare di nuovo un giocatore del Cagliari in doppia cifra: nella scorsa stagione il miglior marcatore è stato Viola a quota 5. E con un altro lato curioso: Zito si è lanciato come cantante partecipando al singolo rap “Cara Na Tela” appena uscito.

Mercato

Luvumbo attende di ritrovare Gianluca Gaetano, per il quale il Cagliari ha ormai respinto l’assalto del Parma. Ci sono buone possibilità di rivedere il fantasista napoletano, stavolta a titolo definitivo, entro l’esordio in A con la Roma (domenica 18) o al più tardi otto giorni dopo col Como. Come alternative resistono Casadei (Chelsea) e Traoré (Bournemouth). Il centrocampista offensivo è l’unico slot che la società riempirà senza altre cessioni, tenendo a mente la lista di Serie A da 25 giocatori (di cui almeno 4 cresciuti nel vivaio del club e altri 4 in quello di club italiani), mentre per eventuali ulteriori acquisti dovrà esserci prima una partenza. È il caso dell’attaccante, dove per una nuova punta (Cheddira del Napoli è sempre favorito) serve che parta un pari ruolo. Al momento però non ci sono sviluppi sul fronte Lapadula: il Pisa per ora si concentra su altri ruoli, tanto che ieri ha preso il difensore Bonfanti dall’Atalanta. Per la difesa, oggi scade la clausola di Yerry Mina che ieri è tornato ad allenarsi ad Asseminello con una seduta individuale dopo la Copa América (è squalificato e punta a esordire col Como). I sondaggi da Brasile e Al-Ain non sono diventati concreti, da domani sarà il Cagliari a fare il prezzo (ben più alto dei 2 milioni della clausola) ma salvo clamorosi ribaltoni rimarrà. Ufficiale il passaggio di Isaías Delpupo al Sint-Truiden a titolo definitivo con una percentuale sulla futura rivendita, oggi Davide Veroli rinnova e va alla Sampdoria: prestito con riscatto in caso di promozione.

La maglia

Intanto ieri è stata presentata la nuova divisa rossoblù, al terzo anno di fila targata Eye Sport: farà l’esordio lunedì in Coppa Italia con la Carrarese. “Coru e Fidi” il nome del kit casalingo, scritta presente anche sul retro del colletto e a fine maglia, dopo “Mari e Perda” per la terza e “Soli e Trigu” per la seconda. Sulla classica divisa rossoblù a quarti, nella parte frontale è riprodotta una trama che rimanda alla fede sarda campidanese, fra i gioielli più celebri dell’Isola. Il riferimento alla filigrana appare anche sulla manica destra, completando un filone sulla cultura e la storia della Sardegna già visto nelle altre due maglie.

Dal campo, ieri Viola ha lavorato a parte (non giocherà lunedì), oggi seduta mattutina. Ufficiali i numeri della nuova stagione: Augello passa dal 27 al 3, Hatzidiakos dal 17 eredita il 4 da Dossena. Dei nuovi Luperto ha il 6, Adopo l’8 (era di Nández), Zortea il 19, Sherri il 71, Piccoli il 91 e Felici il 97. I rientranti Ciocci, Marin e Pereiro prendono l’1, il 18 e il 25. Tutti gli altri: Lapadula 9, Viola 10, Deiola 14, Prati 16, Jankto 21, Scuffet 22, Wieteska 23, Mina 26, Zappa 28, Makoumbou 29, Pavoletti 30, Iliev 31, Obert 33, Azzi 37, Luvumbo 77, Kingstone 80 e Di Pardo 99.

