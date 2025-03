L’Anm si mobilita anche in scuole, atenei e social  

Una mobilitazione culturale per sensibilizzare l'opinione pubblica, anche in scuole, università e sui social, in vista del probabile referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia. Ma anche una manifestazione nazionale delle toghe nei prossimi mesi.

L'Associazione nazionale dei magistrati Anm studia la strategia contro il provvedimento del Governo sulla separazione delle carriere dei magistrati: il ddl è in discussione in Parlamento, ma l'iter alle Camere potrebbe terminare entro l'estate. In tal caso, seguirà il percorso verso il referendum popolare.

Chiarite le intenzioni del Governo dopo il faccia a faccia a Palazzo Chigi, la partita dell'Anm si gioca ora sulla quasi certa consultazione diretta dei cittadini per bocciare o promuovere il disegno di legge costituzionale. Le proposte delle toghe saranno lanciate domani, quando si riunirà il Comitato direttivo centrale: previsto il dibattito sui risultati dell'incontro con la premier Meloni.

Archiviati lo sciopero del 27 febbraio e il confronto con la politica, la fase due della protesta prevede una sensibilizzazione dell'opinione pubblica «sui pericoli della riforma». Lo svolgimento di iniziative comuni su tutto il territorio nazionale coinvolgerà istituzioni locali, avvocatura, scuole, università, esponenti della società civile.

RIPRODUZIONE RISERVATA