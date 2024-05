L’Anm rompe con Nordio E Conte evoca il piano P2 

PALERMO. Il congresso dell’Anm si chiude con una mozione, approvata per acclamazione, che è un segnale netto per il ministro Carlo Nordio. Per il presidente Giuseppe Santalucia «non si tratta» su una riforma «cattiva». Le toghe oppongono un corale no alla separazione delle carriere e alla revisione del Csm: «La Costituzione non si tocca». E lanciano una campagna di «mobilitazione culturale e comunicativa». «Non siamo una casta», precisa il rappresentante dei magistrati. Una risposta a Matteo Salvini, che così aveva definito la magistratura.

«Pm sotto il ministro»

Più duro il leader M5S Giuseppe Conte, che dal palco del congresso attacca la «reazione indecorosa e corporativa» dei membri del governo «di fronte ai perversi intrecci tra politica e affarismo». Per Conte la riforma della giustizia mette in atto una «svolta autoritaria che presenta assonanze con il progetto di rinascita democratica della P2». Parole «molto gravi» per la Lega, che lo invita a un confronto tv con Salvini. E il capogruppo alla Camera, Maurizio Molinari, sottolinea l’esigenza di disegnare «un ruolo diverso» del pm, «che in altri Paesi risponde alle direttive del ministro della Giustizia». Ma le priorità di via Bellerio sono altre, come chiarisce Salvini: «Nelle prossime settimane l’autonomia finalmente diventerà legge». E mentre sulla giustizia Avs parla di «svolta autoritaria» del governo e il M5S denuncia «l’avventurismo irresponsabile» del governo su Autonomia e Premierato, il presidente dem Stefano Bonaccini in risposta alle «riforme della destra» torna a chiamare la piazza del 2 giugno in difesa della Costituzione.

