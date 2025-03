L’Anm: «Porteremo la protesta ovunque» 

Roma. «Porteremo la protesta ovunque e a chiunque». Dal quinto piano del Palazzaccio arriva l'avvertimento al Governo da parte dei magistrati, tutt'altro che rassegnati dopo il tiepido incontro con la premier Giorgia Meloni e l'ennesimo attacco dopo il caso Diciotti. Forti del successo incassato dallo sciopero della settimana scorsa, le toghe si dicono pronte a continuare la mobilitazione con manifestazioni in ogni città, nell'attesa di incontrare, entro la fine di marzo, il presidente Sergio Mattarella. «Sarà un momento non puramente formale», spiega il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, «con un personaggio straordinario per chiarezza, lucidità e coraggio».

All'interno della sala riunioni si ritrova il direttivo dell'Anm per fare il punto della situazione alla luce dell'incontro a palazzo Chigi. Il presidente Parodi apre i lavori evidenziando il dato «straordinariamente significativo» dell'adesione alla mobilitazione («intorno all'80%, idealmente al 90%») ma non può non sottolineare l'«avvilimento» e l'«umiliazione» provati di fronte alle continue critiche che continuano a piovere dalla maggioranza. Non ultima quella di venerdì sul caso del risarcimento ai migranti della nave Diciotti. «Non solo si è trattato di una palese violazione della divisione dei poteri, ma sono state attaccate le Sezioni Unite della Cassazione, il massimo organismo di espressione della giurisdizione». A preoccupare i magistrati anche la comunicazione: «quando dicono che “i soldi degli italiani vengono sprecati per risarcire i migranti”.«Parole - di grandissimo impatto sull'opinione pubblica».

