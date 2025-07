L’Anm: carriere separate, anche Nordio era contrario 

ROMA. Il dialogo è sempre più lontano. Con la riforma che procede a passo svelto, sale ancora la tensione tra governo e magistratura. Sul ministro Nordio piovono strali dal Csm e dal sindacato delle toghe: l'Anm ha pubblicato un documento del 1994 che fu inviato via fax alla sede romana dell'Associazione, in cui Nordio sottoscriveva di essere «contrario alla divisione delle carriere dei magistrati con funzioni requirenti e con funzioni giudicanti».

Ildocumento, firmato da 1.500 toghe, sottolineava che «nella storia dell'Italia repubblicana l'indipendenza del pm rispetto all'esecutivo e l'unicità della magistratura ha rappresentato una garanzia per l'affermazione della legalità e la tutela del principi di eguaglianza dinanzi alla legge». E adesso il sindacato ribadisce che si tratta delle «stesse argomentazioni che porta avanti oggi l'Anm e che Nordio respinge, dopo averle condivise da magistrato».

Il ministro, all’Ansa, ha replicato: «In quegli anni ero contro la separazione delle carriere perché auspicavo che la magistratura restasse compatta, in tempo di stragi e Tangentopoli. Poi ci fu il suicidio di un indagato in una mia inchiesta a Venezia. Da lì capii che si stava esagerando e nel 1995 cambiai idea. Alcuni giornali titolarono su questa decisione. Del resto non fui certo l'unico tra i magistrati, i politici e i giornalisti a cambiare idea»..

