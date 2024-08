L’animale fa danni: ne risponde il padrone 

L’ultima sentenza è arrivata poco prima di luglio: la condanna a 700 euro di multa (su opposizione a decreto penale e con l’obbligo al risarcimento civile) nei confronti della proprietaria di un piccolo cane che aveva morso allo zigomo una giovane donna, provocandole delle piccole ma esteticamente fastidiose cicatrici.

Lesioni che il giudice ha ritenuto permanenti e in parte sfiguranti, proprio perché avevano interessato il volto della ragazza. Ora la palla passa alla magistratura civile che dovrà quantificare il danno, ma a conti fatti, tra Giudice di Pace e Tribunale, sono 9 i procedimenti penali pendenti che riguardano lesioni e danni causati da “animali vaganti” o per “l’omessa custodia o il mal governo” di bestie pericolose e non. Di questi, due rischiano l’archiviazione perché “contro ignoti”, visto che non si è mai accertato di chi fossero gli animali.

I cani morsicatori

Quattro i fascicoli aperti (tre dei quali già in via di definizione con decreto penale) contro i proprietari di altrettanti cani che, sfuggiti al controllo, hanno poi morso e ferito degli ignari passanti. Il caso più eclatante è quello avvenuto a gennaio in viale Diaz: un cane di medie dimensioni e razza meticcia, libero da vincoli e senza custodia, sarebbe riuscito a scappare dal giardino di un’abitazione e ha morso un pensionato all’avambraccio, causandogli l’occlusione della vena cefalica e la compromissione del nervo ulnare (trenta giorni iniziali di prognosi più altri 60 rinnovati). Negli altri tre casi le lesioni sono, invece, state giudicate lievi.

L’omessa custodia

Sempre nel mese di gennaio, poi, è avvenuto un incidente che ha riguardato un piccolo gregge di pecore che vagava nella 131 Diramazione, la strada dell’ex inceneritore al confine con Sestu, che è stato centrato da un’auto quando il sole era già tramontato. Quattro gli ovini morti sul colpo, ma ingenti danni anche per l’auto e per i passeggeri: due settimane per il conducente, una per il passeggero e veicolo da buttare. Nonostante l’allevatore fosse assicurato, le parti offese hanno comunque sporto querela (forse per velocizzare la pratica di indennizzo). In passato, nella stessa strada, un’altra auto aveva investito un cavallo che era scappato da un maneggio: illesi i passeggeri, mentre l’animale era morto.

Responsabilità civile

Oltre ai procedimenti penali ci sono poi quelli che si stanno celebrando solo in sede civile e che riguardano danni a cose o persone causati dal comportamento di animali randagi o selvatici: che siano incidenti stradali o aggressioni, in questo caso le vittime hanno richiesto il risarcimento o al Comune o agli Enti a cui erano state affidati concretamente i poteri di gestione e di controllo del territorio, e quindi anche degli animali che vivevano liberamente all’interno di quei confini. Per ora, ad ogni modo, non trapela alcuna notizie su eventuali risarcimenti già riconosciuti.

