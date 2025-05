L’anima sarda di “Rina”, l’auto sartoriale che omaggia gli anni ‘60 

C’è tanta Sardegna a bordo di “Rina”, un’auto che sfrutta le più moderne tecnologie, ma che ha gli anni ‘60 nel cuore. Un “bolide” che esalta al massimo la connessione fra veicolo e pilota e che racchiude in sé il meglio del made in Italy. “Rina” è una nuova barchetta biposto di AM - Automobili Mignatta, presentata in anteprima mondiale in questi giorni. Costruita a mano a mano, in modo “sartoriale”, monoscocca in fibra di carbonio, il primo modello è stato presentato a Valfenera d’Asti, dove verrà realizzata in un’esclusiva tiratura annuale limitata ad appena 30 auto. Un prodotto «per far coincidere l’arte di fare automobili con la grazia pura», spiega Josè Mignatta, fondatore di AM, casa che affonda le sue radici in Piemonte. Ma lo stile della nuova speedster con motore V8 aspirato da 5 litri parla anche sardo.

Da Quartu a Torino

Chief designer del progetto è infatti Davide Dessì, 33enne di Quartu, che dalla Sardegna si è trasferito in Piemonte proprio per “firmare” auto-capolavoro. Una passione, quella di Dessì, nata da bambino. «Ho cominciato a disegnare auto a due anni e non ho più smesso. Dopo lo scientifico al liceo Brotzu, mi sono iscritto a Ingegneria a Cagliari, ma non l’ho finita. Ho vinto infatti una borsa di studio per lo IED di Torino. Mi sono trasferito e mi sono laureato in Transportation Design. Da lì la mia vita è cambiata». Importante è stato l’incontro con Josè Mignatta, patron di AM e JM, realtà attiva nella lavorazione del carbonio: «Collaborava già con prestigiose case automobilistiche e per anni mi ha chiesto: “Quando facciamo un’auto tutta nostra?”. Alla fine siamo passati dalle parole ai fatti». Un lavoro in tempo record: «Il primo bozzetto di “Rina”», racconta Dessì, «risale a settembre. In questi giorni c’è stato il lancio. Pochi mesi. Ma l’entusiasmo ci ha messo le ali».

Il “saper fare” italiano

Perché ispirarsi agli anni ’60? «Abbiamo reso omaggio al “saper fare” italiano, per riscoprire bellezza, eleganza, cura dei dettagli e tutti i valori dell’italianità di quegli anni, che oggi si stanno un po’ perdendo». “Rina” è infatti anche un ritorno all’artigianalità, per mettersi alla prova in un comparto in crisi, «una situazione figlia», per Dessì, «di scelte di management e politiche che negli anni si sono rivelate penalizzanti». Un settore che cerca il rilancio che, però, sostiene il car designer di Quartu, non passerà dall’elettrico. «In Europa si è provato a individuare l’orizzonte del passaggio all’elettrico al 2035, ma penso che si dovranno rivedere i piani, perché è troppo costoso. Ritengo che nei prossimi anni si punterà sull’ibrido e sul biofuel», immagina il designer sardo, che si ispira a grandi nomi come Paolo Martin, Marcello Gandini, Filippo Marini e Flavio Manzoni, anche lui sardo di Nuoro.

Sardegna e automotive

«L’Isola», dice ancora Davide Dessì, «è molto diversa rispetto alla realtà delle grandi città e molto lontana dal mondo dell’automotive. Ma essere nato qui mi ha dato la “fame” necessaria per raggiungere i miei obiettivi». Terminato un progetto, altri sono già in cantiere. «Con AM stiamo pensando alla versione di Rina coupé e spider. Voglio sfruttare la fiammella della creatività finché è accesa. Poi mi dedicherò ad altro. Magari tornando in Sardegna».

E qui entra in gioco l’esperienza di docente: «Insegno alla Scuola politecnica di Design di Milano e so quanto sono importanti formazione, ricambio e capacità di alimentare la creatività. In futuro vorrei creare una academy per giovani talenti del design o un laboratorio creativo. E», conclude Davide Dessì, «mi piacerebbe farlo in Sardegna, luogo perfetto per regalare ispirazione».

