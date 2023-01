L’anima oscura dell’Irlanda  per una guerra da Premio Oscar 

Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia, con Colin Farrell Coppa Volpi, e tre Golden Globes arriva in sala con 9 candidature ai premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore “Gli spiriti dell’isola”, il film diretto da Martin McDonagh, da giovedì, distribuito da Disney. “Gli spiriti dell'isola” è un film film, di quelli da godere sul grande schermo: è un drammone e una commedia al tempo stesso, con punte di umorismo, in uno scenario irlandese che è il terzo protagonista della storia.

La trama

Tutto accade in un'isola remota al largo della costa dove molto da lontano si intravedono echi della guerra civile degli anni ‘20: ma in quella terra erbosa, dentro l'unico pub di quella comunità chiusa e bigotta, si rompe un'amicizia tra 2 uomini. Colin Farrell è Padraic, un uomo che è un pezzo di pane, Brendan Gleeson è Colm, un violinista che decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia, fatta di chiacchiere al pub del paese ogni santo giorno alle 2 davanti a pinte di Guinness. Padraic è confuso, non capisce il perché e insiste per parlare con lui, ma Colm non ne vuole sapere: ogni volta che sarà importunato si taglierà un dito. La sorella di Padraic, Siobhan (Kerry Condon), accetta un lavoro sulla terraferma, mentre Dominic (Barry Keoghan), il figlio del duro poiziotto locale, sparisce. La piccola comunità dell'isola resta a guardare, ferma e immobile come sempre.

Gli archetipi

Martin McDonagh, che è lo stesso sceneggiatore e regista di “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” (vinse a Venezia il premio sceneggiatura e 2 Oscar per gli attori) mette in scena ancora una storia rarefatta ma al tempo stesso brutale. E si ritrova a dirigere la stessa coppia dopo “In Bruges - La Coscienza dell'Assassino”. «Le sceneggiature di McDonagh sono straordinarie e sono sempre così profondamente commosso, emotivamente e psicologicamente dai mondi che crea e dai personaggi che disegna», ha detto a Venezia l'irlandese Farrell. L'altro protagonista, Gleeson, uno degli attori irlandesi più noti, sottolinea la novità del film ossia «l'amicizia maschile raccontata in un modo diverso, originale. Ma nonostante il tempo in cui è ambientato, è un film moderno nel modo in cui racconta questi due amici». Farrell ritiene che tutti i personaggi del film nascondano le proprie lotte, tristezze e segreti: «Tutti i protagonisti sono un po’ folli. Matti in un modo tutto loro, archetipi riuniti per creare caos, ma non fine a se stesso».