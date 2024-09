L’anima forte di Giovanni Allevi  

Seppur provato da quel male che «mi provoca mal di schiena e mi fa tremare le mani», Giovanni Allevi ieri sera ha lasciato correre le sue dita sul pianoforte, quasi come fossero onde del mare, e incantato il Parco della Musica di Cagliari, completamente gremito, nel primo grande appuntamento che ha inaugurato il Med Fest 2024.

Solo quattro brani, quelli che le sue forze gli hanno consentito di eseguire, in una serata di poesia, suoni, letteratura, filosofia, un regalo al pubblico in estasi che ad ogni canzone ha tributato una standing ovation al genio dai riccioli d’argento, commovendosi e ringraziandolo. Perché Allevi non ha suonato con le mani, ma con l’anima, vivendo interiormente ogni brano a cominciare da “Back to life”, che ha aperto la serata. Ritorno alla vita, quella che sembrava spegnersi nei corridoi dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, come racconta con grande lucidità il maestro, e che invece ha saputo, e sa, tutti i giorni, con amore, riassaporare. «La vita può trasformarsi in un inferno, tuttavia dobbiamo sviluppare un’attitudine interiore a mantenere lo sguardo sui doni che continuamente ci offre».

Fedele al titolo dello spettacolo, “Parole e Musica”, Allevi ha discorso di tutto, dall’Iliade agli haiku, dalla psicologia comportamentale alla filosofia, riuscendo persino a far ridere il pubblico ricordando i momenti più bui dopo la diagnosi di mieloma. E protagonista è stata la natura, al centro del programma del Med Fest. «Il mondo ipertecnologico ha messo una cappa che ci impedisce di entrare in contatto con la natura, con quelle forze divine che percorrono come un brivido il cuore dell’umanità», è la riflessione del compositore. «È nel contatto col divino che si gioca il segreto della nostra felicità».

E con le sue sonorità tra il classico e il moderno, e quelle braccia che danzavano sul pianoforte, il concerto del maestro è andato in scena proprio per restituire armonia alla disarmonia di un mondo in cui l’inquinamento acustico è diventato una realtà. Dopo “Aria”, la canzone con cui si accorse di poter ancora regalare emozioni al proprio pubblico nonostante la malattia, e “Our Future”, in cui riflette sul destino del nostro pianeta, il momento di salutarsi arriva con “Tomorrow”, non prima di aver ricevuto il primo Med Fest Award, anticipando i premi che verranno consegnati domani. «Come vedo il futuro? Come un presente allargato, da vivere il più intensamente possibile», ha spiegato prima di un ultimo, profondo saluto. «Ogni alba è una promessa e ogni tramonto è un arrivederci».

RIPRODUZIONE RISERVATA