L’Anguilla diventa il simbolo della lotta 

Un panno gigante bianco per dire no alle pale eoliche. È il nuovo “vestito” dell’Anguilla di Marte, la scultura ideata dall’artista Salvatore Garau installata nel cuore del paese a maggio del 2010, a pochi metri dal Municipio di Santa Giusta.

Ieri mattina l’installazione che rappresenta un’anguilla che penetra sotto terra mentre una parte del corpo e la coda sono fuori (dodici metri d'altezza e diverse tonnellate di ferro) è stata avvolta con un lenzuolo banco. Sopra si legge un appello alla presidente della Regione Sardegna: «Todde, non dobbiamo permettere agli speculatori di vandalizzare la nostra madre terra. Basta mostri eolici e fotovoltaici. Troppo è già stato distrutto». Poi un invito a tutti i sardi: «Esponete lenzuola e messaggi sui balconi di tutta la Sardegna».

Intanto da ieri sono tanti i cittadini che si avvicinano per leggere ciò che è stato scritto, condividendo ogni parola. E non mancano nemmeno i turisti di passaggio, visto che l’opera non si trova molto lontano dalla 131. In molti inoltre si fermano per immortalare l’opera con il proprio cellulare.

«L’idea è stata dell’artista Salvatore Garau – spiega l’assessore comunale ai Lavori Pubblici del Comune di Santa Giusta, Pier Paolo Erbì – ovviamente è stata l’amministrazione ad autorizzare la sistemazione del telo bianco. Perché come Comune siamo contro l'assalto eolico».

Un ennesimo esempio, quello che arriva dal centro lagunare dell’Oristanese, della capillare mobilitazione che si è attivata nell’Isola contro le speculazioni energetiche e la tutela del paesaggio e del territorio

