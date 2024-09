«L’angoscia da abbandono, una ferita che si nasconde dietro l’apparente serenità» 

«Nuoro è una città del mondo, non si può pensare che per qualche ragione certi fatti possano non accadere».

È una cittadina di provincia, e di una terra dove tutto sommato i legami familiari sono ancora molto forti…

«Come ovunque, anche a Nuoro la famiglia si sta sfaldando e in vicinato non ci sono più rapporti, non ci si assiste più a vicenda. Siamo tutti connessi e tutti soli».

Una famiglia normale, un uomo gentile. Sono questi i primi commenti di amici e vicini.

«Ancora non sappiamo cos’è scattato nella mente di quest’uomo, e occorre essere prudenti. Fatta questa premessa, cosa significa “normale”? In ogni famiglia ci sono dinamiche e vicende personali diverse. E ciascuno di noi può far vedere agli altri ciò che vuole. A Nuoro, poi, siamo gente riservata, si cerca sempre di tenere tra le mura domestiche ciò che non va».

Costantina Diana Podda, nuorese, psicologa e psicoterapeuta esperta nel trattamento delle dinamiche relazionali familiari, ripete spesso la parola “prudenza” durante questa intervista. Tuttavia, per lavoro e per missione, lei è chiamata a dipanare la matassa aggrovigliata che origina i comportamenti umani, ed è quel groviglio a pesare sulle storie nere che travolgono gli affetti. «Il gesto omicida, un gesto come questo, parte sempre da lontano».

Cosa significa?

«Significa che non si deve guardare soltanto alla situazione attuale. Insomma, ciò che è accaduto potrebbe non dipendere direttamente da moglie, figli o da un qualche evento; bensì da un’angoscia antica».

Tutti descrivono Roberto Gleboni come un uomo affabile e tranquillo. La figlia lo adorava.

«Commenti che riguardano la situazione attuale. Generalmente, chi compie atti come questi racchiude in sé una ferita abbandonica. Freud sosteneva che il bambino è il padre dell’uomo, ed è così. Un bambino che, a torto o a ragione, si è sentito abbandonato dalla madre, subisce un trauma che può alterare il suo sviluppo psico-affettivo generando uno stile di attaccamento caotico, tra manifestazioni d’affetto e scatti d’ira».

Perdoni se la domanda è ingenua, ma tanti da bambini si sono sentiti abbandonati.

«Ogni persona è diversa. C’è chi magari trova una compensazione, nel lavoro o anche negli affetti, e riesce a elaborare quella ferita. Altri però non riescono e allora quella ferita è lì che cova fino al manifestarsi di un evento scatenante. Molte volte accade quando la moglie chiede la separazione, quando un uomo viene lasciato dalla compagna; ma gli eventi possono essere i più diversi, dalla diagnosi di una malattia alla perdita del lavoro».

Frustrazione da abbandono.

«È quella ferita che riemerge».

Perché colpire anche i figli?

«Leggo che la figlia l’aveva idealizzato. Che figura ci faceva con lei uccidendole la madre? Nella sua mente voleva evitare che lei non lo considerasse più il suo papà gentile».

Perché quasi sempre dopo una strage familiare chi uccide si toglie la vita?

«Rientra nello schema dell’attaccamento caotico. Finché ci sono c’è il malessere, e siccome io chiedo amore e le persone da cui potrei pretenderlo non ci sono più, allora cancello quel mio dolore e me stesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA