L’Angola e Luvumbo avanti tutta 

Primi del girone. L’Angola di Zito Luvumbo batte anche il Burkina Faso (2-0) e si qualifica agli ottavi di finale della Coppa d’Africa per Nazioni senza perdere una partita. Sette punti, primato del gruppo D con 7 punti davanti agli “Stalloni” (4) e alla sorpresissima Mauritania che nell’ultimo turno batte (1-0) l’Algeria, la elimina e potrebbe passare come terza. E la terza classificata del girone E o F sarà la prossima avversaria delle ”Antilopi nere giganti” angolane.

Anche ieri l’allenatore Soares Goncalves ha inizialmente lasciato in panchina l’attaccante rossoblù, entro al 13’ della ripresa, quando la nazionale rossonera era già in vantaggio per 1-0 (36’ Mabululu). Nel recupero la rete del raddoppio firmata da Zini. Oggi si conoscerà l’avversario degli ottavi in programma sabato.

RIPRODUZIONE RISERVATA