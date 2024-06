L’Angioy chiude il corso per geometri 

Correva l’anno 1949 quando gli aspiranti geometri di Carbonia e dintorni smisero di prendere la “corriera” per Cagliari per poter conseguire il diploma: in quell’anno nella città del carbone venne aperta, infatti, una sede staccata dell’istituto cagliaritano Martini e nel 1955 la scuola conquistò l’autonomia. Settantacinque anni di gloriosa storia che si chiude in questi giorni: i prossimi esami vedranno impegnati gli ultimi undici aspiranti geometri iscritti al corso serale dell’istituto Angioy, poi l’indirizzo sarà chiuso per mancanza di preiscrizioni.

La decisione

Per la preside Teresa Florio, che dal 2019 guida la scuola di via Costituente, si è trattato di una scelta dolorosa ma obbligata: «Impossibile formare una prima classe – spiega – oggi l’offerta formativa è molto variegata e si prediligono indirizzi alternativi perché si pensa che la figura del geometra sia desueta». Niente di più errato: «Riceviamo ogni anno tante richieste di aziende – continua la dirigente – ci chiedono di attingere ai nostri elenchi di diplomati del passato perché non riescono a trovare figure da assumere». L’indirizzo dei geometri (detto Cat, acronimo di Costruzioni, ambiente e territorio) oggi ha triplicato le competenze e infatti la scuola negli anni si è dotata di strumentazioni e licenze all’avanguardia: «Ma c’è l’errata convinzione che la laurea in Ingegneria abbia sostituito questa figura. – analizza il docente Massimiliano Migliozzi – In realtà quella del geometra è una figura molto dinamica, una delle poche che offre un immediato accesso nel mondo del lavoro, sia per chi aspira a una carriera che non imponga troppi spostamenti, sia per chi vuole allargare i propri orizzonti». Lo sanno bene i diretti interessati come Enrico Spiga, 52 enne che si sta preparando agli esami: «Lavoro da anni nell’edilizia – spiega – e ho sempre dovuto fare ricorso a figure esterne, ad esempio per la direzione lavori, che ora potrò gestire in prima persona». In aula si è parlato del fatto che questa classe serale chiuderà un’era: «I ragazzi tendono più a seguire corsi che ritengono più “moderni” dove però il mercato è ormai saturo – dice Marco Putzu, 33 anni di Iglesias che ha deciso di completare un percorso di studio interrotto da ragazzo – il titolo di geometra invece apre ancora tante porte, anche nei Comuni».

Il mercato

Lo conferma il geometra Giorgio Airi che, per decenni, è stato una colonna portante in Comune: «Soltanto a Carbonia di recente hanno assunto 4 geometri per le pratiche di condono in itinere – spiega - e anche negli altri Comuni c’è questa tendenza anche se per un certo periodo si tendeva ad aprire gli stessi concorsi anche ai laureati che per punteggio superavano i diplomati. Oggi la situazione è cambiata». Dello stesso parere Nicola Collu, anche lui geometra che oggi guida la società Somica, figlio di uno dei geometri storici di Carbonia Antonello Collu: «I campi d’azione sono davvero tanti, soprattutto nei centri lontani dalle città più grandi – dice – dalle più diverse pratiche dell’edilizia, alla sicurezza sul lavoro e alle progettazioni che portano poi il tecnico sul campo. Il titolo apre tante strade, e davvero auspicabile che si riesca in futuro a far ripartire il corso».

