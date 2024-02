Langella: «Bisogna osare in trasferta» 

Fra i doppi ex di Udinese-Cagliari c'è anche Antonio Langella, che però in Friuli non ha mai giocato. «Ho fatto solo il primo mese di preparazione: Di Natale doveva andare alla Juventus, poi saltò e passai in prestito al Chievo», racconta a “Il Cagliari in Diretta” su Videolina, Radiolina e Unionesarda.it. La toccata e fuga in bianconero è dell'estate 2008, dopo cinque stagioni e mezzo in rossoblù (più una all'Atalanta) e un ricordo particolare proprio con l'Udinese: «Nel 2006 eravamo terzultimi, segnai il 2-1 all'ultimo minuto e fu la svolta della stagione». Per lui ora il Cagliari deve osare, anche per vincere in trasferta.

«Bisogna portare punti a casa o è difficile salvarsi, poi per me sarà molto dura domenica. Serve una scintilla, magari proprio a Udine: basta una vittoria per uscire dalla zona retrocessione. La mossa di Ranieri sabato può essere per far capire ai giocatori che devono dare qualcosa di più: ce ne sono tanti buoni, su tutti Viola, ma vedo pochi tiri in porta e perdita di fiducia». Fra i grandi momenti in rossoblù Langella ne ricorda uno su tutti, che lo portò in Nazionale: «Contro l'Inter feci gol, assist e rigore procurato. Tornai a casa, dopo aver passato tutta la notte a festeggiare, e alle 9 del mattino squilla il telefono: era Gigi Riva, credevo fosse uno scherzo e gli risposi che io ero Superman. Mi richiamò dieci minuti dopo e mi ricordai che Cellino mi aveva detto di essere in preconvocazione: per me era impensabile, è stata la cosa più bella fatta da calciatore».

RIPRODUZIONE RISERVATA