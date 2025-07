Lang arriva alla corte di Conte: «Sono qui per vincere tutto» 

Mentre il Torino è in cerca di nuovi leader, ieri casa Napoli ha accolto Lang che ha già fatto innamorare i tifosi.

Casa Napoli

«In attacco supero anche due avversari come accade in Champions, qui però il tecnico Conte mi sta insegnando che devo anche coprire sulla fascia e mi serve per migliorare, sono pronto a farlo». Si è presentato così Noa Lang, nuovo esterno sinistro del Napoli giunto dal Psv Eindhoven, alla prima conferenza stampa tenuta a Dimaro. Lang avrà il numero 70 e dopo tre giorni di ritiro ha già le idee chiare su quelle che sono le priorità del nostro calcio: «La prima parola che ho imparato in italiano - ha detto - è stanco. L'ho detta dopo il mio primo allenamento al Napoli. Se facessi un titolo per me? Scriverei “sono qui per vincere”. Ho vinto i campionati in Belgio e Olanda ma sono qui per cercare nuove vittorie».

Torino

Cesare Casadei negli schemi di Baroni, e nel cuore dei tifosi, è chiamato a sostituire niente meno che Samuele Ricci. «L'ambizione non deve mai mancare e per questo ci stiamo allenando forte - dichiara il 21enne - Sappiamo che Torino è una piazza importante, perciò cerchiamo di onorare la sua storia ogni volta che andiamo in campo». Nella prima uscita estiva il Toro ha faticato contro l'Ingolstadt, trovando il pareggio in rimonta per 1-1. «Stiamo lavorando forte per mettere in pratica le idee e gli schemi del nuovo allenatore». Ma l'ex Chelsea ha l'obiettivo della Nazionale: «Se arrivasse una chiamata sarei contento, ma nella mia testa c'è soltanto fare bene con il Toro».

