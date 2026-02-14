VaiOnline
Domusnovas.
15 febbraio 2026 alle 00:28

L’anfora delle donne riprende il viaggio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Di nuovo in viaggio, dato che, come ama ripetere l’ideatrice del progetto, «occorre sempre tenere la guardia alta».

Dopo 3 anni ed un lento transito in 40 comuni del Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, cagliaritano e della comunità montana del nuorese, nei quali è sempre stata al centro di eventi ed iniziative dedicate, lunedì riprenderà il viaggio de Sa Mariga de s’Aggiuru, l’anfora domusnovese divenuta simbolo regionale della lotta contro le violenze di genere fin da quando, l’8 marzo scorso, è stata protagonista delle celebrazioni per la Festa della donna in Consiglio regionale. Un progetto, quello ideato dalla consigliera comunale Fabiola Barranca e fortemente sostenuto dall’assessorato domusnovese alle Pari Opportunità, che ha in sé un’idea semplice: «Non vogliamo solo sensibilizzare sul tema attraverso il viaggio de sa mariga - spiega Barranca - ma anche spingere tanti ad usarla come contenitore per messaggi, auspici, disegni ed anche segnalazioni su violenze o richieste di aiuto. Li consegneremo a fine viaggio a chi di dovere, dopo l’apertura nel centro antiviolenza di Carbonia. Intendiamo sensibilizzare, ma anche denunciare e far emergere, quello che spesso, per paura, pregiudizi, e non solo, viene taciuto». Lunedì via quindi al nuovo viaggio tra 27 Comuni, da Gonnesa ad Uta. «Domusnovas e la Sardegna - dice l’assessora alle Pari Opportunità Arianna Porcu - continuano a dire no ad ogni forma di violenza: lo scopo è far transitare sa mariga in tutti e 366 Comuni sardi per poi approdare nei palazzi delle Istituzioni nazionali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 