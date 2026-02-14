L’anfora delle donne riprende il viaggio 

Di nuovo in viaggio, dato che, come ama ripetere l’ideatrice del progetto, «occorre sempre tenere la guardia alta».

Dopo 3 anni ed un lento transito in 40 comuni del Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, cagliaritano e della comunità montana del nuorese, nei quali è sempre stata al centro di eventi ed iniziative dedicate, lunedì riprenderà il viaggio de Sa Mariga de s’Aggiuru, l’anfora domusnovese divenuta simbolo regionale della lotta contro le violenze di genere fin da quando, l’8 marzo scorso, è stata protagonista delle celebrazioni per la Festa della donna in Consiglio regionale. Un progetto, quello ideato dalla consigliera comunale Fabiola Barranca e fortemente sostenuto dall’assessorato domusnovese alle Pari Opportunità, che ha in sé un’idea semplice: «Non vogliamo solo sensibilizzare sul tema attraverso il viaggio de sa mariga - spiega Barranca - ma anche spingere tanti ad usarla come contenitore per messaggi, auspici, disegni ed anche segnalazioni su violenze o richieste di aiuto. Li consegneremo a fine viaggio a chi di dovere, dopo l’apertura nel centro antiviolenza di Carbonia. Intendiamo sensibilizzare, ma anche denunciare e far emergere, quello che spesso, per paura, pregiudizi, e non solo, viene taciuto». Lunedì via quindi al nuovo viaggio tra 27 Comuni, da Gonnesa ad Uta. «Domusnovas e la Sardegna - dice l’assessora alle Pari Opportunità Arianna Porcu - continuano a dire no ad ogni forma di violenza: lo scopo è far transitare sa mariga in tutti e 366 Comuni sardi per poi approdare nei palazzi delle Istituzioni nazionali».

