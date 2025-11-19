VaiOnline
Domusnovas.
20 novembre 2025 alle 00:33

L’anfora dedicata alle donne riprende il suo lungo viaggio 

Sa “Mariga de s’aggiuru”, l’anfora ideata dalla consigliera comunale Fabiola Barranca e divenuta simbolo regionale della lotta alla violenza di genere, sarà la grande protagonista, martedì 25 novembre, degli eventi per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una giornata che vedrà l’anfora presente al Consiglio Comunale di Cagliari (grazie all’attivista Rosalba Castelli) e che a Domusnovas partirà alle 11 nella scuola media con l’incontro di sensibilizzazione alla presenza dell’Arma dei carabinieri.

Poi spazio a cortei e celebrazioni in luoghi fortemente simbolici del paese. Alle 15 il raduno nella piazza Grazia Raccis (17enne stuprata ed uccisa da un cugino nel 1895) per la deposizione di un nastro rosso, che ne recherà il nome, nella targa commemorativa e per una serie di interventi. «Chiediamo a tutti di presenziare portando un nastro rosso», dice la sindaca Isangela Mascia. Poi tutti in corteo verso la sede de “I fili emozionali di Alma” per attività a tema legate al ricamo, ed in seguito in piazza Primo Maggio, quella che anticamente era la piazza delle donne e dove, non a caso, campeggia una simbolica panchina rossa. Approdo finale in piazza Matteotti. «Durante gli spostamenti - annuncia la sindaca -leggeremo storie di femminicidi ma anche di speranza grazie all’avvocato Giorgia Meli e all’attivista Rosalba Castelli che con il progetto “Ombre d’ombra”, nel quale ha inserito anche Grazia Raccis, intende ricordare le vittime di femminicidio, una per una».

