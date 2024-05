L’Anfiteatro ridotto a discarica 

L’immagine, per quanto ormai non sia più una novità per i cagliaritani, ha sempre la stessa potenza e ha l’effetto di un cazzotto sullo stomaco: erbacce, bottiglie e rifiuti di ogni genere ricoprono la roccia calcarea bianca lungo tutta la cancellata. Dentro, ci vivono soltanto i topi, ogni tanto un senzatetto, e poi i fantasmi della nostalgia di chi, in questa magnifica arena, ha assistito a un qualche spettacolo. «Es is unglaublich», è incredibile, dicono alcuni turisti tedeschi (Dusseldorf) mentre si affacciano alla cancellata. Non credono ai loro occhi. Sono sorpresi. Non tanto dalla bellezza del monumento. Ma dalle condizioni di abbandono in cui si presenta quello che secondo il ministero della Cultura è “il più importante tra gli edifici pubblici della Sardegna Romana”.

L’attesa

In via Sant’Ignazio il cancello, chiuso con una catena a doppio giro, si apre tutti i giorni, sette su sette, per le visite guidate: una discesa lungo una passerella fa vedere dal basso quel che già si può osservare dalla strada. «In attesa che si concludano i lavori di restauro in corso», si legge sul sito di Cagliariturismo, «l'Anfiteatro Romano di Cagliari ha riaperto parzialmente alle visite. È possibile effettuare un percorso che consente di godere di una vista ravvicinata del monumento». In realtà, come detto, è la stessa che si può vedere dalla strada. Sul versante opposto, in via Anfiteatro, l’inferriata è così cotta dalla ruggine che è facile sollevarla dalla pietra, aprirsi un varco ed entrare. Per il resto, sterpaglie e immondizia gettata qua e là. Da non crederci. Al di qua della cancellata son ormai più di dieci anni che si aspetta di vederlo rinascere. Passerà ancora del tempo (quanto?), nonostante ci sia un progetto preliminare pronto (valore 3 milioni) dell’amministrazione uscente. «Riapriamo la cultura» è il mantra che ripetono tutti i candidati sindaci in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. E l’Anfiteatro è sicuramente lo spazio più importante che tutti vogliono restituire alla città. «Basta degrado e incuria dei nostri monumenti», scrive Alessandra Zedda (centrodestra) in un post sui social. «Riaprire si può e si deve», scrive ancora.

Non solo turisti

«È terribile vedere questo monumento in queste condizioni», dicono Angelo Stari e Marilena Tumba, arrivati da Bergamo «L’Anfiteatro è una delle attrazioni che sono indicate nella nostra guida turistica, immaginiamo in tutte le guide, ma vederlo così, ecco...». Emblema dell’abbandono, dopo tanti anni l’Anfiteatro in queste condizioni continua a stupire anche gli stessi cagliaritani. «Peccato», dice il signor Lorenzo Spanu. «Di questo luogo magnifico ho ricordi straordinari quando era un luogo vivo, popolato e amatissimo. La sua storia degli ultimi dieci-tredici anni è l’emblema di una tipica storia italiana: si chiude uno spazio senza sapere come lo si riaprirà. E nel frattempo, il degrado prende il sopravvento», aggiunge.

Adesso guardano tutti alla prossima amministrazione che uscirà dal voto dell’8 e 9 giugno: conforta il fatto che la riapertura dell’Anfiteatro sia tra le priorità di tutti i cinque candidati (Massimo Zedda, centrosinistra, Giuseppe Farris, CiviCa2024, Claudia Ortu, Cagliari Popolare ed Emanuela Corda, Alternativa) per la guida di Palazzo Bacaredda. Resta da capire come e quando questo avverrà.

RIPRODUZIONE RISERVATA