L’anfiteatro intitolato all’ex sindaco Antonio Zedda  

«Nos bidimos». Un saluto come tanti, un arrivederci normale. È quello che sicuramente in tanti, a Montresta, hanno rivolto ad Antonio Zedda tre anni fa. Senza sapere che quello, in realtà, sarebbe stato un addio. Perché l’ex sindaco, oltre 15 anni di legislatura, se n’è andato poco dopo, vittima del Covid, protagonista di quella che l’attuale sindaco di Montresta Salvatore Salis ha definito «una trama talmente crudele e paradossale da apparire quasi surreale». Senza la possibilità di essere salutato dai suoi concittadini, che tuttavia non hanno dimenticato il suo impegno e i suoi sforzi per rendere Montresta un luogo di cultura.

Proprio per questo il paese ha deciso di intitolargli l’anfiteatro cittadino, un luogo di spettacolo, di musica, di pittura e cinema. Come ha sottolineato il sindaco Salvatore Salis: «Antonio eccelleva nel promuovere la cultura in ogni sua forma e nel voler a tutti i costi identificare in essa il paese che amministrava. Avrebbe voluto fare della sua Montresta una culla di tutte le genti, un melting pot di culture e tradizioni senza privarle della loro identità ma traendo piuttosto da esse il nettare della conoscenza e della coscienza collettiva». Alla presenza della famiglia, dei musicisti Piero Marras e Soleandro, dei tanti amici che hanno voluto ricordarlo, è stata svelata la stele con il suo volto, opera dell’artista Pina Monne, con la scritta “intellettuale sardo”. ( p. b. )

