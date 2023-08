L’Anfiteatro dei disperati 

Erbacce, bottiglie rotte, vecchie scarpe, stenditoi sgangherati e tanta immondezza. Ecco l’Anfiteatro romano, il monumento più importante della città trasformato in un tempio dell’incuria e diventato il ritrovo notturno di poveri sbandati senza casa. Tra i pini secolari, le rovine e le gradinate rocciose hanno sistemato tende di fortuna, senza acqua, energia elettrica e i servizi essenziali. Tutti sanno di quel varco che consente di accedere alle rovine, meno i politici. Addirittura, per risparmiare i tre euro d’ingresso, all’esterno c’è la fila di turisti. Di notte, oltre a offrire uno spazio ai disperati, è preso di mira da ragazzini in vena di emozioni forti che si avventurano con le torce tra i pendii.

Il varco

Entrare nel monumento realizzato tra il I e il II secolo dC è è tutt’altro che complicato. Da viale Buoncammino si percorre la discesa di via Anfiteatro, alla prima curva, quasi di fronte all’ingresso dei parcheggi del Palazzo delle Scienze, in un’anonima piazzetta, ecco l’ingresso. Le sbarre della recinzione sono divelte e superare il muretto è un gioco da ragazzi. Un manto di aghi di pino e pigne non riesce a coprire il degrado della zona, dove lo sguardo si perde tra un panorama che toglie il fiato. C’è tutto il campionario di una discarica. Pochi passi e sulla destra si scorge un accampamento. Due tende, una verde e una arancione, sono la “residenza” di due senzatetto. Un grosso cane maremmano abbaia ma non morde. Fa il suo dovere e sveglia Renè, «il cognome non ha importanza». Cagliaritano di 62 anni, nato e cresciuto in via Seruci, è un musicista di strada e la strada è il suo mondo. «Sono un artista, mi piace suonare, dipingere e realizzare lavori di artigianato». La vita non gli ha mai regalato niente. Un matrimonio finito a rotoli, tanti guai e altrettanta sfortuna. Prima viveva nell’ex scuola di via Flumentepido, poi era riuscito a conquistare un tetto ai Giardini di Charanga, un edifico comunale in viale Regina Elena. «Dopo un anno e mezzo è arrivata la Polizia municipale. Mi hanno cacciato e murato i locali con tutta la mia roba dentro». Da allora, dopo una breve parentesi in viale Sant’Ignazio, la sua casa è all’Anfiteatro. «Per lavarmi utilizzo la fontanella di viale Buoncammmino, per mangiare c’è la Caritas. «Ho solo bisogno di un vecchio camper, un tetto per me e per il mio cane».

Zero tituli

Il destino dell’Anfiteatro è affidato a un progetto comunale che nessuno conosce. «Il Comune ci dovrebbe far capire a che fine ha fatto, è da un anno che ne parliamo ma non abbiamo mai visto niente, nonostante i vari incontri», dice la sovrintendente Monica Stocchino. «I soldi stanziati ci sono, per questo anche noi vorremmo sapere quando riaprirà il monumento».

«I vigili sono intervenuti e i Lavori pubblici stanno provvedendo ad aggiustare la palizzata», fa sapere Maria Dolores Picciau, assessora alla Cultura. «Un tetto e un pasto li diamo a tutti», precisa il sindaco Paolo Truzzu. «Qualcuno rifiuta le nostre proposte perché nelle strutture ci sono da rispettare le regole».

