L’Andromeda spera Il La Palma affonda 

ANDROMEDA 1

LA PALMA 0

Andromeda (4-2-3-1) : F. Toro, Massa, Erriu (24’ st S. Boi), Perinozzi (17’ st Piga), Palmas, Corona, Picciau, M. Murgia, Testa, Cannas (39’ st Angioni), Sitzia (47’ st D. Boi). In panchina: Cuccu, Usai, G. Toro, Caria, Serra. Allenatore Olla.

La Palma (4-4-2) : Pisu, Costa, Boscu (38’ st Fois), Fr. Melis, Piras, Brignone, Corda, N. Murgia, Alberti (15’ st Medda), T. Piro (20’ st Perra), Flores (43’ st Murtas). In panchina: Piddiu, Giua, Fe. Melis, Badas. Allenatore I. Piro.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Rete : 45’ pt M. Murgia.

Note : e spulsi I. Piro (allenatore) e T. Piro; ammoniti Corona, Corda, Perinozzi, Angioni, N. Murgia, Brignone, Fr. Melis, Pisu, Boscu.

SIURGUS DONIGALA. Nello scontro diretto per la salvezza l’Andromeda batte 1-0 il La Palma col gol di M. Murgia allo scadere della prima frazione. Ospiti nervosi e mai pericoli, espulsi i due Piro padre e figlio, allenatore e giocatore.

Nel primo tempo i padroni di casa fanno la partita ma non creano pericoli dalle parti di Pisu. Al 45’ sugli sviluppi di una rimessa laterale M. Murgia è il più veloce di tutti a sfruttare una spizzata di un compagno e a depositare di testa la palla in rete. Anche il secondo tempo è povero di occasioni. Al 20’ a seguito della sostituzione un nervoso T. Piro calcia una bottiglietta d’acqua a bordo campo e l’arbitro Fonnesu, su segnalazione del primo assistente, lo espelle. Al 33’ sussulto d’orgoglio del La Palma con Brignone, il cui sinistro a giro dai 25 metri si stampa sull’incrocio dei pali. Al 37’ altra espulsione per i cagliaritani: il tecnico I. Piro è allontanato per proteste.

