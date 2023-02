L’Andromeda festeggia grazie al gol di Testa 

Gonnosfanadiga (4-4-2) : Filippo Uccheddu, Serra, Tocco, Tuveri (10’ st Urru), Abis (23’ st Tomasi), Cherchi (23’ st Pinna), Sanmartino, Serci, Concas, Unida, Federico Uccheddu. In panchina Cappai, Pilloni, Peddis, Garau, Sardu, Montis. Allenatore Saba.

Andromeda (4-4-2) : Toro, Massa, Erriu, Perinozzi (35’ st Angioni), Palmas, Corona, Sitzia (20’ st Picciau), Murgia, Cordeddu (19’ st Carnovale), Testa, Cannas. In panchina Cuccu, Boi, Piga, Usai, Serra, Grosso.

Andromeda 1

Gonnosfanadiga 0

Arbitro : Cappai di Cagliari.

Rete : 23’ st Testa.

Siurgus Donigala. Con una rete di Testa, l’Andromeda supera l’ostico Gonnosfanadiga e si porta a sole due lunghezze dalla zona playout, in attesa della gara di oggi La Palma-Villamassargia. Per la squadra di Saba si tratta della seconda sconfitta di fila, che comunque non cancella quanto di buono fatto finora.

La rete decisiva è arrivata al 23’ della ripresa con un tiro dal limite di Testa: la palla ha accarezzato il palo e si è insaccata. La difesa giallorossa, con Palmas e Corona in prima linea, ha poi retto sul forcing del Gonnos. Sempre ottima la prestazione di Fabio Toro, che dà enorme sicurezza. «Tre punti fondamentali», ha detto il difensore giallonero Bebo Palmas. (ant. ser.)

