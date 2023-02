La’ndrangheta dietro l’agguato 

Pescara. Una missione finanziata e non portata a termine sarebbe il movente dell'omicidio dell'architetto pescarese Walter Albi, ucciso il primo agosto 2022 nello spazio esterno di un bar a Pescara. L’episodio svela un'inquietante infiltrazione in Abruzzo della cosca Ursino di Locri. A sei mesi dal delitto, gli inquirenti hanno chiuso il cerchio: sarebbe stato Natale Ursino, di Locri ma residente nel Teramano, arrestato ieri all'aeroporto di Fiumicino, a ordinare l'omicidio.

Stabiliti i ruoli

Il procuratore capo di Pescara, Giuseppe Bellelli, rivela che Albi avrebbe dovuto occuparsi di un viaggio dal Sud America con un carico, si presume, di cocaina. Per quell’incarico sarebbe stato pagato profumatamente. L'impegno non sarebbe però stato mantenuto e per questo sarebbe stato incaricato di ucciderlo Cosimo Nobile, detto Mimmo, pluripregiudicato pescarese. Avrebbe sparato anche contro Luca Cavallito, col quale i rapporti si erano bruscamente interrotti. L'ex calciatore 49enne, sopravvissuto all'agguato, doveva scontare la “colpa” di aver fatto conoscere Ursino a Albi, che cercava finanziamenti per progetti imprenditoriali, ma era ritenuto dal pregiudicato calabrese assolutamente inaffidabile e per questo da eliminare.

La trappola all’aperto

Il primo agosto Albi e Cavallito aspettavano al bar Natale Ursino, ma era una trappola. «Sì, sto arrivando», avrebbe risposto Ursino il quale, però, era in realtà molto lontano. Al suo posto arrivò il killer, intorno alle 19, in scooter: uccise Albi e ferì gravemente Cavallito. Dalle informazioni raccolte sui due cellulari sequestrati, da intercettazioni e grazie alle dichiarazioni di Cavallito, la Squadra mobile ha chiuso il cerchio.