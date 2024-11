Landini: «Rivolta sociale». Ed è bufera 

«È arrivato il momento di una vera rivolta sociale». Per il segretario della Cgil Maurizio Landini, «avanti così non si può più andare»: lo sciopero generale del 29 novembre non sarà che l'inizio di una «battaglia» per cambiare non solo la manovra ma il Paese. Un guanto di sfida al Governo che accende subito lo scontro. Col partito della premier che va all'attacco del sindacalista: «Stia attento», avverte FdI, paventando che ci siano gli estremi per un reato.

La mobilitazione

All'indomani del mancato incontro tra i sindacati e Giorgia Meloni, rinviato per l'influenza della premier, e con lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil, la tensione è alle stelle. Dall'assemblea dei delegati Cgil a Milano Landini invoca la «rivolta sociale». Perché le «condizioni di vita e di lavoro delle persone» devono «tornare ad essere al centro della politica», dice. Il 29 novembre quindi sarà solo l'inizio di «una mobilitazione» che punta non solo a «migliorare o cambiare la legge di bilancio», ma a «cambiare e migliorare il Paese». Anche attraverso «i referendum».

Un affondo che fa scattare l'immediata reazione di Fratelli d'Italia. Landini «fa rabbrividire» e dovrebbe chiedere scusa, dice il vicecapogruppo a Palazzo Madama Salvatore Sallemi. «Parla come i cattivi maestri degli anni ’70», aggiunge l'altra vicecapogruppo Antonella Zedda. «Ci chiediamo con quale coraggio inciti alla rivolta sociale», è la stoccata del capogruppo alla Camera Tommaso Foti: invito che «integra gli estremi di un reato».

Contro Landini anche Bergamini (FI), che lo definisce «demolitore della rappresentanza sindacale», e il leader di Noi moderati Maurizio Lupi che bolla le sue parole come «irresponsabili». L'opposizione invece fa quadrato intorno al leader sindacale e si scaglia contro FdI: «Basta con le minacce alla Cgil», chiede il Pd; gli attacchi del centrodestra «oltre che ridicoli, sono a dir poco surreali», dice il M5s. E Avs esprime solidarietà a Landini, oggetto di «intimidazioni minacciose».

L’accordo

Ieri intanto l’Aran ha firmato con Cisl-Fp e i sindacati autonomi Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp l’ipotesi di contratto per gli statali (triennio 2022-2024): c’è il debutto della settimana corta, articolata su quattro giorni, ma partirà in via sperimentale e in forma volontaria, a patto che si mantengano le 36 ore settimanali. Quindi la giornata lavorativa sarà più lunga. C’è anche l’estensione dello smart working e dei ticket. Il nuovo contratto riguarda circa 195mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici. L’incremento mensile medio a regime è di 165 euro, per tredici mensilità, pari ad un aumento del 6%.

Le sigle firmatarie raggiungono, con il 54,6%, la maggioranza richiesta dalla legge sulla rappresentatività nel pubblico impiego. Ma le segreterie di categoria di Cgil e Uil – con lo sciopero generale in tasca – già si preparano a chiedere il referendum tra i lavoratori. I lavoratori pubblici, attaccano i segretari generali di Fp-Cgil e Uil-Pa, Serena Sorrentino e Sandro Colombe, «meritano salari adeguati e non di vedere riconosciuto solo un terzo dell'inflazione record registrata nel 2022-24».

