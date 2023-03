Landini: «Pronti a scioperare» 

Maurizio Landini torna a indossare la felpa rossa da “battaglia”. Confermato alla guida della Cgil per altri quattro anni , il giorno dopo l'intervento della premier Giorgia Meloni al congresso di Rimini, dallo stesso palco rilancia la sfida, anche lui «senza paura». Torna a ringraziarla per aver accettato l'invito, ma tira dritto perché le distanze e «le diversità restano profonde, consistenti», a partire dal fisco. La riforma di cui il Paese ha bisogno non è quella proposta dal Governo e la delega va cambiata, ripete. In assenza di risposte e di una trattativa «vera», si dice pronto alla mobilitazione e anche a scendere in piazza. Iniziative da valutare con Cisl e Uil, provando a far ripartire un'azione unitaria. «Per tutto il sindacato italiano non c'è possibilità di discussione, bisogna avviare una mobilitazione che non escluda alcuno strumento, compreso se necessario lo sciopero». L'incontro con gli altri due leader sindacali, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, sarà mercoledì o giovedì.

Il fisco di Landini

Nel mirino non c'è solo il fisco, di cui contesta sia il metodo sia il merito, con il no alla flat tax e alle tre aliquote Irpef e la richiesta, invece, di ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati (il 94% dei contribuenti), combattere l'evasione e tassare le rendite più del lavoro.

Autonomia e salario minimo

Landini torna a bocciare il progetto di autonomia differenziata e ribatte a Meloni: «Ha ricordato la giornata dell'Unità nazionale. Vorrei che se ne ricordasse non solo il 17 marzo, ma il 18, il 19, il 20...», dice dal palco sostenendo la «contraddizione» con il voto sull'autonomia che invece aumenta le disuguaglianze nel Paese. Le riconosce l'importanza di aver condannato l'assalto alla sede della Cgil da parte di «forze dell'estrema destra», ma chiede che «tra il dire e il fare» si arrivi a sciogliere le forze che si richiamano al fascismo. Torna sul salario minimo, la lotta alla precarietà, il rinnovo dei contratti, la sicurezza sul lavoro, la sanità e i ldiritto alla cura, il no alla guerra. «Lo diciamo in modo chiaro al Governo, alle forze politiche, alle controparti: non ci fermeremo nella battaglia e non accettiamo che sia il lavoro a pagare per tutti. Questo Paese, lo vogliamo cambiare». Anche perché «di cosa abbiamo paura, cosa dovremmo perdere? Se non fai nulla, hai perso prima di cominciare». Così, lasciando da parte la giacca scura e la cravatta rossa, chiude il congresso di Rimini scegliendo di indossare la felpa della Cgil: quella felpa, allora della Fiom, che portava quando era la guida dei metalmeccanici.