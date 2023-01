Landini: «L’autonomia differenziata un errore che dividerà ancora l’Italia»  

«Chi parla di autonomia differenziata per le regioni, proponendola come leva di sviluppo, dice una sciocchezza e pure una bugia», attacca subito Maurizio Landini, leader della Cgil arrivato a Cagliari per partecipare al Congresso regionale del sindacato che oggi riconfermerà Fausto Durante alla segreteria. La prima bordata del segretario nazionale è dunque per quell’ipotesi di riforma che, a suo dire, penalizzerebbe anche la specialità di una regione come la Sardegna. «L’autonomia è una scelta sbagliata perché divide ancora di più il nostro Paese tra ricchi e poveri e non supera né il divario territoriale né le disuguaglianze, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno che hanno un gap infrastrutturale e di servizi», dice. «Non è di questo che abbiamo bisogno, serve invece fare maggiori investimenti dove ci sono minori infrastrutture, come strade, scuole, ospedali. L’autonomia differenziata va nella direzione opposta».

«Settimana corta»

Parla a braccio il segretario: boccia i primi cento giorni del Governo Meloni, «perché non ha affrontato le emergenza fondamentali, come la troppa precarietà, la riforma del fisco, il problema dei salari troppo bassi e, anzi, stanno aumentando le diseguaglianze», e, rilanciando le parole di Fausto Durante che parla della «Sardegna come un luogo dove si potrebbe sperimentare il laboratorio della settimana corta», promuove l’idea, per ora ancora in fase embrionale, di un mercato del lavoro dove le persone possono essere impegnate per quattro giorni a settimana a parità di salario. «Questo è un tema che affronteremo durante il Congresso», a marzo a Rimini. In ogni caso, «ritengo che la ridefinizione del tempo di lavoro e di vita sia uno dei problemi che si pone in questo momento. L’innovazione e le tecnologie digitali hanno cambiato il lavoro, aumentando la produttività e i profitti. È il momento quindi di recuperare due obiettivi: la redistribuzione e la piena occupazione. Naturalmente», dice ancora, «serve un quadro europeo e nazionale in cui inserire la discussione che deve partire dal rinnovo dei contratti nazionali che devono affrontare sia l’aumento dei salari, sia la redistribuzione della qualità del lavoro».

Politiche energetiche

Tra i temi centrali per la Cgil, inevitabilmente, c’è quello legato ai costi dell’energia che sta gettando famiglie e imprese nel panico. Con la Sardegna che potrebbe virare sul gas (dopo lo spiraglio aperto dalla Meloni in nord Africa, con anche la possibilità di costruire un gasdotto che passa dalla Sardegna per arrivare in Toscana) ma non abbandona le rinnovabili. «Oggi se un Paese vuole diventare sovrano per l’energia, deve diventare hub per le rinnovabili», dice. E ancora: «Il gas è destinato a finire, come tutte le fonti fossili: allora è evidente che pensare di diventare oggi nel Mediterraneo hub del gas, quando non lo produciamo, significa mantenere dipendenza energetica da altri, una scelta che non ha pagato e lo abbiamo visto con quello che è accaduto con la Russia. Ecco perché», aggiunge, «nel momento in cui si gestisce la transazione energetica occorre fare le scelte per il futuro, investendo sulle rinnovabili, creando lavoro, e diventando indipendenti sul piano energetico».