18 settembre 2025 alle 00:18

Landini a Cagliari, corteo per Gaza e assemblea Cgil 

“Una nuova agenda sociale in Sardegna e in Italia” è il titolo dell’Assemblea delle assemblee della Cgil che si svolgerà oggi a Cagliari, con la partecipazione del segretario generale nazionale Maurizio Landini, alla quale seguirà il corteo per Gaza.

Dalle 9.30 al padiglione D della Fiera, l’appuntamento per fare il punto sulla situazione sociale e economica regionale e nazionale e per avanzare le proposte del sindacato, soprattutto in vista della imminente legge di bilancio. Iniziative simili si stanno svolgendo in tutta Italia in preparazione della giornata di mobilitazione a Roma che la Cgil ha già fissato per il 25 ottobre.

Alla fine, alle 14, dalla Fiera partirà il corteo verso il palazzo del Consiglio regionale dove si svolgerà la manifestazione contro il massacro del popolo palestinese e l’occupazione di Gaza. Previsto anche un incontro con la presidente della Regione Alessandra Todde e con il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.

Domani invece sciopero nazionale di tutti i lavoratori dei trasporti, della logistica e infrastruttura, ad esclusione dei settori come quello ferroviario, aereo, trasporto pubblico, marittimo, sottoposti alla regolamentazione sugli scioperi», nell’ambito della mobilitazione della Cgil per fermare il genocidio a Gaza.

«Lo sciopero di 4 ore a fine turno o nell’ambito della prestazione lavorativa - sottolinea la Federazione dei Trasporti della Cgil - interesserà autisti di mezzi pesanti, driver e impiegati del trasporto merci e logistica, gli addetti del settore viabilità di Anas, società regionali e autostrade e gli addetti del Rent a Car, del noleggio senza conducenti, della gestione dei parcheggi. Nei porti i lavoratori possono scioperare fino a un massimo di 24 ore, con l’esclusione di coloro che operano per imprese, le cui attività possono in qualche modo coinvolgere i diritti delle persone costituzionalmente tutelati».

