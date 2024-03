Land Rover tampona una Lancia Y, muore un pensionato 

Il Land Rover Defender è arrivato sulla Lancia Y a una velocità tra i cento e i centotrenta chilometri orari, un bolide che ha spazzato via l’utilitaria. Erano quasi le otto di ieri quando il Defender ha tamponato la piccola auto sulla Olbia-Sassari, nel tratto di Berchidda. L’utilitaria è stata sfondata e proiettata verso la barriera di cemento del terrapieno. Il pensionato che era alla guida della Lancia, Antonio Gavino Fois, 72 anni, non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto ed ha avuto la peggio. L’uomo ha sbattuto contro il montante dell’utilitaria e contro il cemento, l’urto è stato violentissimo. Fois è morto nel giro di poche decine di minuti. Il bilancio dell’incidente di ieri mattina è pesante. Antonio Gavino Fois deceduto, la moglie trasferita a Sassari, nell’ospedale civile Santissima Annunziata in gravissime condizioni e altri due feriti fortunatamente lievi, la figlia del pensionato (una donna di 46 anni) e l’uomo che era al volante del Defender.

Sbarcati dal traghetto

Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco di Olbia e al personale di Anas e 118, gli agenti della Polstrada di Tempio che hanno proceduto ai rilievi del caso. Le indagini sono coordinate dalla pm di Tempio, Noemi Mancini, che ha disposto subito una serie di sequestri, ritenuti indispensabili per le indagini. Gli agenti della Polizia stradale, coordinati dal comandante Domenico Chirizzi, hanno subito raccolto tutti gli elementi essenziali per ricostruire l’incidente. Antonio Gavino Fois, originario di Alghero ma residente con la famiglia a Sant’Angelo in Vado (Provincia di Pesaro e Urbino) ieri mattina era sbarcato dal traghetto ed era diretto a Sassari. Viaggiava a velocità moderata e le condizioni meteo sulla Statale 597. Nel tratto di Berchidda è necessario prestare la massima attenzione per la presenza del cantiere di riqualificazione della “quattro corsie”. Alla guida del Defender c’era un ingegnere veneto in Sardegna per ragioni di lavoro, anche lui aveva imboccato la Ss 597 dopo essere sbarcato da un traghetto a Olbia. Il professionista era diretto a Cagliari, stando alle verifiche di Polstrada. Per ragioni ancora tutte da accertare, il Land Rover ha tamponato con violenza la Lancia Y, le condizioni delle due auto la dicono lunga sulla forza dell’impatto. La Procura di Tempio ha disposto il sequestro dei mezzi, l’autopsia sul corpo di Fois e i test sul professionista alla guida del Defender (tutti negativi).

Cellulari sequestrati

La Polizia stradale però ha effettuato anche altri sequestri, relativamente alla persona alla guida del Land Rover e al pensionato di Alghero. La Procura di Tempio non esclude alcuna ipotesi, le verifiche riguardano anche l’utilizzo (tutto da dimostrare) del telefonino da parte degli automobilisti coinvolti nell’incidente. Alla base della tragedia potrebbe esserci anche una distrazione. Chi era al volante del Defender potrebbe avere distolto lo sguardo dalla strada ed essere finito contro la Lancia Y, ma la Polizia stradale verificherà anche le manovre effettuate da Fois. Il pensionato e la sua famiglia erano diretti a Sassari per le formalità di un atto notarile.

